Corral mintió a los chihuahuenses sobre la doble nacionalidad: Maru Campos

La gobernadora María Eugenia Campos, expresó que respeta la decisión del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien no otorgó un cargo diplomático al ex gobernador Javier Corral, y señaló que sólo que el ex mandatario mintió a los chihuahuenses durante los cinco años que duró su gestión.

La jefa del Ejecutivo estatal, comentó que sólo hay que ver el mal trabajo que Corral Jurado realizó como gobernador, y señaló que ella no es quien, para decidir si merece o no, una posición en el extranjero, pero recordó que el trabajo que hizo gobernador, habla por sí mismo.

“Nos mintió desde un principio, desde el día primero hasta el final, a todos nos mintió, fue una simulación hacia todos los sectores, a los empresarios, a la sociedad civil organizada, a los chihuahuenses, a su partido, a todos mintió, incluso no sé ni cómo le hizo con los órganos electorales”, señaló entorno a que en su momento Corral Jurado, aseguró haber renunciado a su doble nacionalidad.

Por su parte el secretario general de Gobierno, César Jáuregui Moreno, señaló que la decisión del mandatario nacional, entorno al ex gobernador Javier Corral, es totalmente respetable, pues son facultades del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para realizar esos nombramientos.

Asimismo, subrayó que desconoce los motivos por los cuales el presidente de la República, no otorgó un cargo diplomático a Corral Jurado.