Corresponde a cada alcalde decidir sobre las elecciones seccionales: Domínguez

El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Alejandro Domínguez explicó que la organización de las elecciones de presidentes de las juntas municipales, es un tema que no tienen en la agenda partidista, ya que corresponde a los presidentes municipales y el partido respeta esa autonomía que los alcaldes tienen.

Mencionó que el asunto es más ciudadano y en donde al momento serán los presidentes municipales quienes definan si solicitan la participación o no del Instituto Estatal Electoral, asimismo reconoció que por la situación financiera por la que pasa el Gobierno del Estado, no es del todo viable que se involucre al órgano electoral, pues se incrementan de manera significativa los costos de las elecciones rurales.

Foto: Cortesía / PRI

“Es una facultad municipal y no existe la necesidad de que se involucre al Instituto Estatal Electoral, las presidencias municipales lo han hecho siempre y no se han presentado problemas, en caso de que entre el IEE sería como agregarle una carga más a la situación financiera del estado, en un momento en donde no es conveniente”, explicó Alejandro Domínguez.

El priista hizo énfasis en que en el Partido Revolucionario Institucional, no existe la figura de coordinador de presidentes municipales, debido a que cada alcalde ganó su elección y el partido es respetuoso de esa autonomía.

Cabe mencionar que actualmente el PRI cuenta con 28 sindicatura y 26 presidencias municipales, por lo que son varios los alcaldes emanados de ese partido, los que deberán decidir si piden o no la intervención del IEE para las elecciones de las presidencias seccionales.