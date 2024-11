Corrida de toros no tiene permiso, pero sí tienen tiempo para solicitarlo: Bonilla

Luego de la manifestación realizada por los antitaurinos en la mañana de este miércoles, donde informaron que los organizadores del evento no cuentan con los permisos requeridos, el alcalde Marco Bonilla Mendoza dio a conocer que todavía cuentan con tiempo para tramitarlos, dado a que se tiene contemplado que se lleve a cabo el siguiente 23 de noviembre.

No obstante, el edil municipal indicó que supuestamente hay planes de derribar la Plaza de Todos La Esperanza, para poner una plaza comercial, sin embargo, es un tema que el dueño del inmueble no ha confirmado hasta el momento.

“Tendrían que confirmarlo con el empresario, pero de ser así, probablemente estaríamos viendo la última corrida de toros en ese lugar”, externo el alcalde Municipal, además, hizo el hincapié de que van alrededor de 8 años que no se lleva a cabo ningún evento relacionado con toros en este lugar.

Por otro lado, recordó que en el mes de febrero de este presente año se llevó a cabo una consulta pública por parte del Instituto Estatal Electoral, donde 6 mil 554 personas participaron para votar en favor o en contra de que se realizará la corrida de toros.

De acuerdo con la información brindada por el alcalde Bonilla, de lo votantes, 3 mil 638 votaron a favor y 2 mil 872 externaron su desacuerdo en que se llevará a cabo este tipo de eventos en la ciudad capital, siendo los mismos antitaurinos que en los últimos días se han manifestado en las calles del centro.

Con lo anterior, señaló que no se puede cumplir solo en algunas situaciones y en otras no hacer caso de la opinión del pueblo, como ocurrió en esta consulta ciudadana, e incluso si las actividades van en contra de sus creencias, su trabajo como edil municipal es respetar la ley.

“En lo personal no estoy a favor de las corridas de toros, no es un espectáculo que me guste y no me gusta el sufrimiento animal, pero fui electo para hacer cumplir la ley”, externo Bonilla.