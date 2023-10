¡Corrió 449 kilómetros! Reciben al atleta rarámuri Reyes Giltro en Aeropuerto

Con honores recibieron al atleta chihuahuense en el Aeropuerto Internacional General Roberto Fierro Villalobos, originario de Guachochi, Reyes Giltro, quien arriba después de su participación en Tennessee, Estados Unidos, en el Mundial Individual Backyard 2023, donde recorrió una distancia de 449 kilómetros, e implantó un nuevo récord personal.

Entre lágrimas y aplausos, familiares y amigos le dieron la bienvenida a las tierras que lo vieron nacer, hizo un total de 66 vueltas al circuito en la unión americana, superó lo que hizo el año pasado, con una vuelta más, por lo que se siente orgulloso de lo hecho en la competencia.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

“Me siento contento por lo logrado, superar una marca nuestra, ese era mi objetivo, representar a Guachochi es un orgullo para mi siempre, estoy feliz de haber nacido en estas tierras”, comentó Reyes Gilberto, atleta con orígenes rarámuri en su llegada al aeropuerto de la ciudad de Chihuahua.

Deportes Consiguen ultramaratonistas rarámuri tres medallas de oro en los Juegos Máster Indígenas

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Su familia lo recibió con flores y pancartas desde su vuelo de Ciudad de México, quienes también dijeron sentirse orgullosos por lo que realizó a nivel internacional, pues duró corriendo sin parar en total 66 horas, el andarín de la Sierra Tarahumara, un ejemplo de lucha a pesar de las adversidades que se le presentan en la vida cotidiana.

“Muy emotiva fue mi llegada, la verdad no me esperaba este recibimiento, no pude contener las lágrimas de la emoción, les agradezco a ellos por su apoyo y a ustedes, son una motivación más para seguir adelante con esto”, expresó entre lágrimas Reyes Giltro para están redacción.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

El atleta chihuahuense ahora se dedicará a pasar tiempo con su familia, después se preparará para próximas competencias tanto locales como nacionales e internacionales, pues, sueña con una nueva experiencia y seguir superándose dentro de este deporte de alto rendimiento del que muy pocos tienen la resistencia para durar hasta tres días sin dormir.

Durante este campeonato cayó un nuevo récord mundial, el polaco Bartosz Fudali, quien recorrió 675.9 kilómetros, es decir, 101 vueltas, la segunda plaza fue del canadiense Ihor Verys, y el podio lo completó el de Estados Unidos, Harvey Lewis, por su parte, Giltro, a pesar de terminar Over, se siente satisfecho con lo logrado y sueña con competirle a los mejores en el corto plazo.