Crece 40 por ciento la demanda de pruebas PCR

Un aumento del 40 por ciento en pruebas para detectar la presencia del SARS-CoV2 registran laboratorios privados y farmacias de la ciudad, donde se informó que la demanda aumentó en la última semana debido a la temporada vacacional, y a la par, la cifra de casos activos en el estado se duplicó entre el 8 y el 16 de julio, pasando de 260 a más de 500, de acuerdo a la Secretaría de Salud federal.

Personal de Star Médica informó que diariamente reciben a unas 130 personas, algunas por orden médica, pero otras por decisión propia, tras haber llegado de un viaje, o como requisito para salir del país.

Otro de los laboratorios es Salud Digna, en el que se practican hasta 120 pruebas a diario, después de que hace dos semanas la demanda era de unas 65 pruebas.

Este mismo comportamiento se da en algunas farmacias de la ciudad, donde se venden hasta 50 pruebas rápidas diarias para saber si la persona está contagiada.

“Hemos tenido mucha gente que compra la prueba, ya había bajado la venta, pero se volvió a disparar porque mucha gente llega de sus vacaciones y quiere saber si está contagiada”, informó Delia, empleada de Farmacias del Ahorro.

Por otra parte, en la última semana el Laboratorio Estatal ha realizado entre 30 y 35 pruebas PCR diarias, lo que significa una disminución respecto a semanas atrás, cuando el promedio oscilaba en 40 diarias.

De acuerdo a la Secretaría de Salud del Estado, en las últimas 23 horas se practicaron 31 pruebas.

Los dependientes de farmacias señalaron que el precio y la inmediatez para obtener los resultados son los principales motivos por el que las personas prefieren una prueba de sangre, principalmente porque en últimos días las personas que llegan de algún viaje desean descartar de manera rápida si han sido contagiados.

Pese a esto, la prueba rápida sólo sugiere que la persona se encuentra en etapa temprana de la enfermedad. La prueba es particularmente fácil de realizar mediante la extracción de sangre, y las distintas marcas ofrecen un alto nivel de precisión.

Sin embargo, el Sector Salud no recomienda practicarla, pues la persona puede obtener información temprana errónea, de tal forma que al no detectarse el virus, quien se realiza la prueba puede realmente estar contagiado y no atenderse de manera oportuna.

Adela Ruiz, empleada de farmacia de Genéricos, informó que son las mujeres quienes más acuden a practicarse estas pruebas, incluso hay quienes compran varias para ellas y sus hijos o demás familiares.

Asimismo, señaló que a lo largo de la pandemia, han tenido buenas ventas en cuanto a medicamento, pero las pruebas anti Covid-19 significan gran parte de las ganancias, pues a pesar de que muchas personas ya están vacunadas, siempre existe el riesgo de contagiarse.