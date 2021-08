Cristian Pérez; Luce su talento en varias facetas

Talento en Chihuahua hay en todos los ámbitos de las artes, y uno de ellos es sin duda Cristian Pérez conocido como “Magic” y “Magic Classic” quien es rapero, competidor de freestyle rap, aficionado a la programación, influencer y realiza contenido en las diferentes plataformas digitales.

“Inicié en el mundo del hip hop por el ejemplo de mi padre (amante del grafiti), y mi hermano (bailarín de popping) con quienes desde mi niñez aprendí sobre la cultura y las ramas de ella, fue hasta mis 16 años que empecé mi entrenamiento en el freestyle gracias a la aparición del evento dominical ‘Oneshot Batallas Callejeras’ el cual estuvo presente por más de 1 año, luego de sentirme capaz entré a competencias de renombre como ‘BDM Batalla de Maestros’ donde tuve una participación a nivel nacional en Los Ángeles, California, también empecé a viajar entre varias ciudades como Monterrey, Torreón, Cancún, Juárez, entre otras, donde mostré el estilo chihuahuense. Este año tuvimos la oportunidad de competir en la Red Bull Batalla donde estuvimos entre los 60 clasificados a nivel nacional”.

“Fuera de las competencias he empezado activismo social dentro de las redes sociales, donde he acumulado más de 500 mil seguidores en redes sociales como Tik Tok y más de 20 mil en Instagram, esto en lo que ha transcurrido del año y donde he podido adquirir muchísimo conocimiento además de excelentes colaboraciones con personas del mismo ámbito social”, declaró Cristian.

Con la pandemia se enfocó más en las plataformas tocando temas polémicos como: machismo, homofobia, entre otros, donde la gente colaboró dando sus puntos de vista sobre los temas, videos que tienen más de tres millones de reproducciones.

La satisfacción que le ha dejado hasta este momento todas estas facetas se dice completamente contento, su primera competencia que tuvo profesionalmente fue una BM (Batalla de Maestros) “ésa fue en Juárez, donde había 900 mil personas aproximadamente viendo el evento, porque el enfoque y el protagonismo caía en dos personas que era mi contrincante y yo, y el escuchar que aplaudían mis rimas era súper satisfactorio y fue uno de los momentos más importantes en mi vida”, finalizó.

DATO:

Al iniciar en TikTok contaba con 800 personas, al enfocarse en temas tabú y polémicos subió a 600 mil