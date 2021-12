Criterio de oportunidad no es aplicable, César D. no lo aceptaría: Abogado

Luego de que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, estuviera de acuerdo con ofrecer un criterio de oportunidad a César Horacio D.J. el abogado Juan Carlos Mendoza, comentó que esta figura no es aplicable a su cliente y a que además sería un beneficio que no aceptaría.

“El criterio de oportunidad que se usa de no buena manera, no será aplicable, no tendría por qué ofrecerse el criterio, además de que el carácter y las características del César, no son afines a este tipo de provecho, sobre todo cuando el mismo ha sufrido este tipo de mal uso de esos mal llamados criterios de oportunidad” explicó.

El representante y abogado del exgobernador, dijo que la acusación del delito es de carácter patrimonial y de naturaleza local, por lo cual no tiene nada que ver con el fuero federal, y esa figura no puede ofrecerse de parte de una autoridad federal, sino que solo podría ser en el fuero local del Estado de Chihuahua.

De acuerdo a lo expuesto por el Presidente de la República, estaría de acuerdo en otorgar un criterio de oportunidad, siempre y cuando este, sirva para conocer más detalles de las complacencias y sobre todo de una esperanza para recuperar el dinero que posiblemente tomaron.