Cruzan por Chihuahua 600 migrantes diarios rumbo a la frontera: De la Peña

El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña informó que el flujo de migrantes que cruzan por el territorio estatal y que se dirigen a Ciudad Juárez para buscar cruzar a los Estados Unidos, es de 600 migrantes diarios.

Asimismo, señaló que se tiene un estimado 30 mil personas de diferentes países que se encuentran radicadas en Ciudad Juárez con la intención de pasar la frontera con el vecino país.

En este sentido, explicó que si bien, hay migrantes que de manera momentánea se quedan en otros municipios, el estimado relevante es el de Ciudad Juárez, pues los otros migrantes que están en las diferentes partes del estado, poco a poco se van movilizando a la frontera.

Migrantes en la ciudad de Chihuahua / Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

“El reporte que se discutió en la Mesa de Seguridad es que persiste una falla de comunicación con los migrantes que se encuentran asentados en Ciudad Juárez, pues a veces a través de redes sociales se le informa que Estados Unidos abrirá la puerta para que puedan entrar y ellos se desplazan a los puntos de entrada más cercanos para tener la posibilidad de acceder a ese país, pero sabemos que esto no es así”, subrayó.

De la Peña Grajeda, explicó que se tiene conocimiento que en la legislación estadounidense existen dos protocolos que se deben cumplir para entrar a ese país, y ninguno de ellos incluye la apertura para una entrada masiva.

Migrantes sobre vagones del ferrocarril en la ciudad de Chihuahua / Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

El funcionario estatal mencionó que ya fue solicitado al Gobierno Federal que indique al Gobierno del Estado cuál será la política migratoria se habrá de implementarse, para que una vez viendo los detalles de la política pública, se analizará lo que pueda hacerse sobre el fenómeno migratorio.

“La Secretaría de Seguridad Pública Estatal reportó que hay un flujo diario de 600 migrantes que van a Ciudad Juárez; esto nos puede generar, si es que no es un hecho, una crisis humanitaria grave en Juárez, porque no tenemos cómo albergarnos, no tenemos cómo darles de comer, no tenemos cómo disponer instalaciones para que ellos puedan atender sus necesidades más básicas”, expuso.

Reiteró que es urgente que el Gobierno Federal informe cual será la política pública, si los seguirá dejando ingresar a la frontera, en donde serán recibidos, si existirá algún presupuesto o qué es lo que va a suceder.