¿Cuáles son las colonias que visitará el Destilichadero esta semana? Aquí el listado completo

Con el objetivo de prevenir plagas y problemas a la salud por acumulación de tiliches en viviendas, la Dirección de Servicios Públicos Municipales dio a conocer que está semana del 2 al 7 de septiembre en cuatro colonias de la capital, además, llevarán a cabo un mega operativo en el Centro Histórico de la ciudad.

Las colonias que visitarán los empleados de la Dirección de Servicios Públicos para retirar los tiliches son Infonavit Nacional, Insurgentes, Punta Oriente y Pacifico.

Te puede interesar: ¿Nada de escombro o ramas? Qué desperdicios sí se debe llevar el camión de basura

En esta primera semana de septiembre, se realizará un Mega Destilichadero en el primer cuadro de la ciudad, donde se colocará: cuatro contenedores de basura en diferentes puntos del centro los días 6 y 7 del mes, al mismo tiempo en que llevarán a cabo recorridos en un cuadrante más extenso del habitual.

Este programa tiene el fin de retirar la basura de grandes dimensiones que el camión recolector no puede trasladar, por lo que, se pone a disposición de la ciudadanía un contenedor en un punto fijo de cada zona visitada, en un horario de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.

Asimismo, las cuadrillas de trabajo de la dependencia estarán realizando recorridos por los cuadrantes de las colonias que se visiten para retirar los tiliches, por ello, se solicita a la ciudadanía dejar sus desechos al pie de la banqueta para facilitar el retiro.

Por otra parte, se recuerda que este es un programa gratuito, por ello, en caso de que algún empleado solicite remuneración por la recolección, se les exhorta a reportar al número 072, en un horario de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.

El siguiente es el calendario de las colonias que serán visitadas por el programa, donde se especifican las calles que serán recorridas por la dependencia y los puntos fijos donde se instalarán los contenedores:

Lunes 02 de septiembre

Colonia: Infonavit Nacional

Cuadrante: C. Juan Escutia, C. Manuel González Cossío, C. Rio Aros y C. Tenochtitlan.

Contenedor: C. Anáhuac y C. Quetzalcóatl.

Martes 03 de septiembre

Colonias: Insurgentes

Cuadrante: C. Juan Escutia, Av. Miguel Barragán, C. Rio Aros y Av. Tecnológico.

Contenedor: C. Leonardo Da Vinci y C. Salvador Dalí (Fuera de Esc. Prim. David Alfaro Siqueiros).

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Miércoles 04 de septiembre

Colonia: Punta Oriente

Cuadrante: C. Punta el Sol, C. Punta Los Barrenos, Av. Parque de Oeste, C. Punta el Alamillo.

Contenedor: C. Punta La Angostura y C. Punta el Alamillo.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Jueves 05 de septiembre

Colonia: Pacifico

Cuadrante: Av. Melchor Ocampo, C. Mariano Jiménez, C. Carlos Fuero y Vialidad Ch-P.

Contenedor: C. Joaquín Terrazas y C. 28 (Atrás Esc. Prim. Est. Porfirio Parra).

Chihuahua Habitantes de Valle Dorado denuncian tiradero clandestino en un terreno baldío

Viernes 06 de septiembre

Cuadrante: Avenida 20 de Noviembre, Ave. Venustiano Carranza, Teófilo Borunda, Calle 49

Contenedores: Calle 12 ½ y Julián Carrillo, Palomar, Antiguas instalaciones del Conservatorio de Música y Parque Revolución.

Sábado 07 de septiembre

Cuadrante: Boulevard Díaz Ordaz, Ave. Venustiano Carranza, Avenida 20 de Noviembre, Teófilo Borunda.

Contenedores: Calle 12 ½ y Julián Carrillo, Palomar, Antiguas instalaciones del Conservatorio de Música y Parque Revolución.