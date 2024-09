Cuando esté en funciones pondré más atención a la seguridad: Alcaldesa electa de Guadalupe y Calvo

La alcaldesa electa por Guadalupe y Calvo, Ana Laura González Ábrego, fue cuestionada sobre las condiciones de violencia en esa región y que han obligado a algunos pobladores a que tengan que salir de sus casas, como es el caso de Cinco Llagas, respondiendo que hasta que entre en funciones en la presidencia municipal, podría dar un posicionamiento.

Te puede interesar: Advierte Fiscalía éxodo en Guadalupe y Calvo ante asedio del crimen organizado

“He escuchado, he visto las notas, pero a mí los pobladores no me han dicho nada, no se han comunicado conmigo, entonces; hay que esperar a que yo entre y ya pondré más atención en eso”, dijo en entrevista para El Heraldo de Chihuahua.

La abanderada por Morena y que obtuvo la victoria en la pasada elección, comentó que al no estar en funciones en la alcaldía, no podía hablar de la actual situación de inseguridad.

Foto: Manolo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

“Como usted sabe yo todavía no estoy en funciones”, dijo en la entrevista. Respecto al proceso electoral pasado en el que se mencionó que sufrió amenazas por un grupo delictivo, negó que haya sido víctima de tal delito, pero que aún así estuvo custodiada por agentes de la Guardia Nacional.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

González Ábrego estuvo presente en el encuentro que sostuvo la gobernadora Maru Campos Galván, con alcaldes electos, para ver los temas de seguridad en general, tales como aportación del estado a las entidades en materia de equipamiento policial y demás.

Foto: Manolo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

Policiaca Cae ambulancia a arroyo sobre la carretera a Cuauhtémoc; hay cinco fallecidos y dos lesionados

“Cuando yo estuve en campaña la verdad no vi nada, estuvo muy tranquilo, pero pues como le digo, cuando ya esté en funciones, visitaremos otra vez las comunidades para ver como están los pobladores”, concluyó.

Actualmente, en la región de Cinco Llagas, en Guadalupe y Calvo, poco más de 150 pobladores están bajo resguardo de fuerzas de seguridad estatal y federal, tras una semana de enfrentamientos por parte de los grupos delictivos del Cártel de Sinaloa y de Los Salgueiro, lo que no ha permitido que los habitantes puedan salir.