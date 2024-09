¿Ya te pusiste al corriente? El 30 de septiembre vence plazo para regularización de autos chuecos

El próximo 30 de septiembre se vence el plazo para la regularización de vehículos de procedencia extranjera bajo el decreto presidencial que permite la legalización de automóviles provenientes de Estados Unidos con al menos cinco años de antigüedad. Este decreto, parte de una política federal que busca controlar la presencia de vehículos irregulares en el país, ha sido implementado para facilitar a los propietarios de estos vehículos el cumplimiento de la normativa mexicana.

Lo anterior lo confirmó el departamento del Registro de Información de Seguridad del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, quien se hace cargo de realizar el tramite estatal a través del Registro Público Vehicular (Repuve) a nivel nacional.

La última información que recibió la autoridad estatal, es que el día 30 de septiembre, sería la fecha limite para que se llevará a cabo los últimos tramites de decreto, ya que así lo ha informado las autoridades federales, que son las que llevan a cabo este tramite en todo el país.

La corporación dio a conocer que si no se autoriza un nuevo plazo para la recepción de más documentos en el estado, este ultimo de mes, seria el limite para recibir este tipo de tramites y los vehículos que no alcanzaron a regularizarse, ya no podrían hacerlo por esta vía.

Foto: Alejandra Pérez / El Sol de Parral

Actualmente se están recibiendo entre 600 a 800 tramites por día para la regularización por decreto en conjunto las 21 oficinas que se encuentran distribuidas en todo el estado, lo que se ha venido incrementado debido a los pocos días que le queda al programa de regularización.

El Decreto Presidencial es un documento que avala que los vehículos de procedencia extranjera se puedan regularizar con el pago de 2 mil 500 pesos al Servicio de Administración Tributaria, más el costo de las respectivas placas que rondan los 3 mil 300 pesos, lo que da un costo total cercano a los 6 mil pesos por unidad.

Los estados fronterizos en el país son los que más presencia de vehículos de este tipo tienen en circulación, sin embargo, varios de ellos son enviados a otras entidades, principalmente al centro o sur de México, donde son adquiridos por mantener un costo menor al del mercado habitual.

El estado de Chihuahua ha sido de los primeros tres lugares con más tramites realizados a nivel nacional, según los datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se han realizado más de 380 mil tramites, que han representado más de mil millones de pesos, que se tenía previsto enviar al mantenimiento de carreteras.