¿Cuánto cuesta la multa por estacionarse en la entrada de alguna casa en Chihuahua? 

Seguramente te ha sucedido que personas se estacionan fuera de tu casa, especialmente en el espacio frente a tu cochera. ¿Sabes a cuánto asciende la multa por estacionarse fuera de un domicilio particular?

Según el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Chihuahua, se consideran faltas o infracciones contra el tránsito público, entre otras, la siguiente: "Estacionar los vehículos en los lugares expresamente prohibidos por la ley de la materia."

La “ley de la materia” se refiere a la Ley de Vialidad y Tránsito para el Estado de Chihuahua, que establece que se puede utilizar cualquier espacio de la vía pública para estacionamiento de vehículos, salvo algunas excepciones.

No se menciona específicamente que no se pueda estacionar fuera de un domicilio particular, pero sí se prohíbe estacionarse "en doble fila o frente al acceso de cocheras, patios, excepción hecha del propio domicilio." Es decir, se puede estacionar en la calle fuera de tu casa, siempre y cuando no sea frente a una cochera.

Esta ley también menciona que es la autoridad municipal la que determina el costo de esta multa. Según el mencionado Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Chihuahua:

“Se sancionarán con multa por el equivalente de cinco a 15 días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de Chihuahua, o arresto de 12 a 18 horas, las infracciones comprendidas en … artículo 13, fracciones I, II, III, IV y V”.

Esto significa que si alguien se estaciona, o tú te estacionas, fuera de una cochera o en alguna de las excepciones mencionadas en la ley, la multa puede variar entre 1,244.65 y 3,733.95 pesos, según el salario mínimo actual de 248.93 pesos al día.

Las zonas prohibidas para estacionar son:

En las zonas reservadas para personas con discapacidad o frente a rampas especiales de acceso a las banquetas diseñadas especialmente para dichas personas.

Los espacios destinados para sitios de automóviles de alquiler , paradas de autobuses de tipo colectivo urbano o foráneo, o terminales de servicio público, entradas y salidas de ambulancias en hospitales, funerarias, zonas de carga y descarga, o establecimientos bancarios que manejen valores.

En doble fila o frente al acceso de cocheras , patios, excepción hecha del propio domicilio.

En vías de circulación continua , o frente a sus accesos o salidas.

A menos de seis metros de los cruceros, esquinas o en lugares donde se obstruya la visibilidad de señales de tránsito a los demás conductores.

Sobre aceras, camellones, andadores u otras vías y espacios reservados al tránsito peatonal.

En cualquier puente o estructura elevada o en el interior de túneles.

A menos de diez metros del riel más cercano de un cruce ferroviario.

A menos de cien metros de una curva o cima sin visibilidad.

En sentido contrario o frente a tomas de agua para bomberos.

En zonas o vías públicas donde exista un señalamiento expreso para tal efecto.