Cuenta Chihuahua con 180 mil vehículos importados sin regularizar

Raúl Villalba Navarrete, coordinador nacional de la organización Onappafa Identifícate, informó que en el estado de Chihuahua, se contempla la existencia de alrededor de 180 mil vehículos sin regularizar; y en todo México, aproximadamente 4 millones de autos, que serían beneficiados con el acuerdo que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Villalba Navarrete aplaudió el hecho de que se haya iniciado el proceso, y detalló que el presidente de la República anunció la firma de un acuerdo para la importación de vehículos americanos, pero solo se aplicará inicialmente en Baja California; y posteriormente, será en el resto del país.

Al respecto, denunció que al presidente de la República lo han engañado diciéndole que hay 19 millones de vehículos sin regularizar en México; y dijo que inflan las cifras, diciendo que hay 500 mil vehículos en Baja California.

“En mi experiencia, hay 4 millones de vehículos en el país. Con esa información falsa, la industria automotriz le echa números y nos pone en la cruz como si fuéramos los malos de la película, siendo que inflan números para crear falsas expectativas, pero no existe tal cantidad de vehículos, eso es una mentira”, refutó.

Sobre los costos, mencionó que se ha manejado la cifra de 2 mil 500 pesos, sin embargo, calificó como confusa la información, porque se han generado otros datos, que no concuerda con lo anunciado por el presidente.

“Vamos a esperar que los agentes aduanales nos informen cuánto va a ser realmente por la importación de los vehículos, y cuáles serán las reglas de operación, que no están muy claras todavía. Aplaudimos el hecho de que se haya iniciado. Lo mejor para una regularización, es que se regule todo lo que existe en el país y luego se abran las fronteras para poder importar los vehículos”, afirmó.

En ese sentido, explicó que Chihuahua es el estado que más se ha beneficiado con la regularización de vehículos, porque es el único estado que ha regularizado en los últimos ocho años. No obstante, señaló que desde entonces, en Chihuahua no se habían pagado placas, tenencias o revalidaciones.

“Si pasa lo mismo, y no regulan todo el parque vehicular que circula en el país, va a suceder lo mismo, que equivale a prescribir una pastilla para combatir un gran cáncer. Lo mejor sería importar todo el vehículo que existe en el país, incluyendo tracto camiones, cuatrimotos, lanchas, trailas, todos los vehículos y posteriormente, dejar abierta la frontera, para poder importar un vehículo”, explicó.

Raúl Villalba refirió que según la ley, actualmente se puede importar cualquier vehículo, pero solo los modelos del 2012 y 2013 pagan el 10% de arancel, todos los demás, pagan 50% de arancel, que es un cobro que consideró ridículo, por ser muy caro, que incrementa el mismo valor del vehículo. Es decir, que legalmente no se niega el permiso a importar, pero fijan precios de importación impagables.

“Si dejaran la aduana abierta, pagando un 10% de arancel sobre el valor de lo que costó el vehículo, sería una importación accesible, y si no quiere la industria automotriz que se inunde el país, que hagan un arancel cupo, en el que se limite el número de vehículos que se puedan importar por mes, y así no se verá afectada, ni vamos a problema sobre la seguridad de los vehículos, puesto que van a estar identificados, y año con año, van a pagar las importaciones”, manifestó.

Así mismo, aseveró que está dispuesto a cerrar las oficinas y darle otro giro a Onapafa Identíficate, ya sea vivienda, campo, salud u otra cosa, si se regulariza todo el parque vehicular en el país, y se dejan abiertas las fronteras, para poder importar un vehículo y sacar las placas.

“Las remesas que vienen de Estados Unidos las recibimos muy bien, es el uno de los tres ingresos con mayor importancia en México; sin embargo, pero no podemos importar un vehículo o dar la garantía que un vehículo llegue a familiares. Por otro lado, sí estamos regularizando las drogas, y no podemos regularizar los vehículos. No se nos olvide que ya estamos en el 2021 y seguimos con las mismas prácticas”, finalizó.