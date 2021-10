Cuentan que en Chihuahua… estas son las mejores leyendas de la capital

Hoy en Chihuahua, así como en diferentes partes del mundo, se celebra Halloween, fecha en la que que, según el imaginario popular, brujas, espectros, fantasmas y demás criaturas del inframundo aprovechan para merodear entre el mundo de los vivos. Como en toda ciudad, en la capital del estado existen una gran cantidad de historias descabelladas que giran en torno a esta temática; te dejamos a continuación dos de las mejores historias publicadas en nuestro suplemento dominical para El Heraldo Digital.

Pascualita... ¿El cadáver de una novia?

Cuentan que en Chihuahua, el cadáver de una joven mujer que perdió la vida antes de casarse, fue disecado y exhibido en un aparador, como si de un maniquí se tratase, en una tienda de vestidos de novia. La versión oficial, según la presentan los dueños del local por medio de un documento impreso y colocado en el mismo aparador, es que se trata de un maniquí originario de Francia, que fue adquirido por la propietaria del lugar a principios del siglo XX.

Sin embargo, los rumores sobre un cuerpo convertido en maniquí han trascendido las fronteras mexicanas, e incluso en países extranjeros, se narra la versión más popular que, desde niños, los habitantes de esta ciudad narran y conocen al derecho y al revés; una joven que iba a casarse pierde la vida a causa de la picadura de una viuda negra, los padres, enloquecidos por la desesperación y la pena, deciden llevar a cabo un embalsamamiento especial del cuerpo para inmortalizarla en forma de maniquí, ataviada siempre con los mejores vestidos de novia de la tienda.

Estar, o no, de acuerdo con la leyenda, no anula el hecho de que, en torno a este escalofriante relato y tétrico maniquí de mirada penetrante, se ciernen decenas de historias narradas de primera mano, en donde converge siempre un acontecimiento sobrenatural... No sería de extrañar que, aun siendo un simple maniquí, este haya sido dotado de una fuerza sobrenatural, embestido de alguna extraña magia invocada por el box populi y el temor colectivo. Por otro lado, cabe señalar que, doña Pascuala Esparza, propietaria original del negocio, jamás desmintió este rumor...

Foto: Cortesía | @AdriánBerrios

Cuenta una ya mayor mujer, que fue durante la década de los años 70, mientras laboraba en la famosa tienda, casa de “Pascualita”, cuando en carne propia vivió una aterradora experiencia con el maniquí:

La noche de los acontecimientos, la mujer tomó delicadamente en sus brazos aquél escalofriante cuerpo inerte con el fin de llevarle al vestidor, donde le colocaría su nueva indumentaria a petición del nuevo dueño del lugar. Llena de la escalofriante incomodidad que infunde el monigote, comenzó a desnudar a “Pascualita”, para lo cual es necesario desmembrarla.

En el afán, llamó la atención de la mujer que, al mirar el cuello del vestido que acababa de retirar, este tuviera una pequeña mancha en la parte interna.

Extrañada, hizo una rápida búsqueda en la base de la unión de la cabeza del maniquí, donde encontró para su sorpresa lo que parecía ser una ligera capa de sangre fresca. Aunque su asombro pronto se convirtió en temor, nada dijo del incidente pues pensó que la tomarían por loca y perdería su trabajo, al igual que la anterior cuidadora de “Pascualita”, entre cuyas labores, estaban además lavar a mano el cabello natural del maniquí (que presuntamente fue colocado uno por uno por el fabricante), así como en darle un “baño” de esponja al resto del cuerpo.

Foto: Cortesía | @AdriánBerrios

Asombrada, la mujer describe que aquél negruzco líquido emanaba de las uniones del maniquí cada vez que se lo desarmaba para vestirle de nuevo, jamás supo que era aquello.

Mas no todo es horror en torno a Pascualita, pues incluso se le atribuyen milagros, siendo el más famoso aquel en el que narran que una joven sobrevivió al ataque de un fúrico exnovio que, al encontrarla frente a la tienda de vestidos, disparó en su contra para asesinarla: “sálvame, Pascualita”, cuentan que clamó una moribunda joven mientras miraba el rostro del maniquí y que, finalmente, sobrevivió a la agresión para luego acudir a llevar flores y velas al aparador donde se exhibe a Pascualita.

La casa embrujada de Lomas del Santuario: portal del inframundo

Uno de los lugares más famosos entre los amantes de lo paranormal en Chihuahua, es esta vieja casona ubicada en la colonia Lomas del Santuario, la cual se dice, quedó abandonada luego de que la hija de los dueños perdiera la vida en su interior tras haberse generado un incendio; y aunque esta versión ha sido desmentida por la propietaria de la casa en más de una ocasión, es esta historia la que hace que el edificio sea constantemente invadido por “exploradores urbanos”, quienes irrumpen en el lugar a fin de contactar con el fantasma que supuestamente allí habita.

Esto último, por su parte, es una versión de la que no hay un posicionamiento público por parte de su propietaria, pues a partir de su abandono, el lugar ha sido usado para realizar rituales o llevar a cabo juegos espiritistas.

Como suele pasar, este tipo de lugares abandonados son un imán no solo para vándalos, sino para practicantes del satanismo, espiritistas y siervos de la oscuridad, quienes acuden hasta las edificaciones, una vez que la misma gente se ha encargado de llenarles de energías negativas, para aprovechar estas vibraciones de temor y amplificar el poder de sus propios conjuros, rituales o invocaciones.

Foto: Cortesía | Adrián Berrios

Dentro de la casa, junto a lo que parece que en algún momento fue un solar, se encuentra dibujado en el suelo un enorme pentagrama con su respectiva simbología. Como una siniestra decoración, este infame símbolo, más que un rayón en el suelo, tiene distintos usos en el ámbito paranormal, siendo uno de los principales, la invocación demoniaca o el llamado a seres del inframundo.

Entre el hedor a excremento, humedad, putrefacción y animales muertos, se abre paso una escalera en el suelo que lleva a un lugar incluso más escalofriante que aquel usado para los rituales.

Como boca de lobo se abre la entrada a un sótano de cuyo interior emanan nauseabundos aromas.

Foto: Cortesía | Adrián Berrios

Entrar allí no solo hace que la adrenalina aumente, sino que el mismo temor que el visitante genera, llama a gritos a demonios y espíritus inmundos que merodean por los pasillos de esa vieja casona.

Cuentan quienes han entrado, que una vez que el temor comienza a apoderarse de ti, los pasillos muertos y decadentes comienzan a llenarse de ruidos y movimiento... gruñidos, sombras humanoides, entes incorpóreos y presencias invisibles se abren paso para alimentarse del miedo de aquellos que osan plantar sus pies dentro de aquel imán de maldad, donde hampones y vándalos, dejan amenazantes mensajes plasmados en sus muros.

En varias ocasiones la casa ha ardido en llamas, como si de alguna manera u otra, las oscuras presencias retaran a sus visitantes a desatar en la tierra el infierno de donde ellas provienen.

El segundo nivel de este lúgubre panteón, es inaccesible gracias a que el fuego escupió apenas algunos vestigios de lo que otrora fue un piso de madera.

Es esta casa, donde generación tras generación, millares de chihuahuenses, se han visto atrapados en sus peores y más indescriptibles pesadillas, pues muchos de quienes en sus muros se aventuran, aún sin conocerla previamente en persona, describen la casa como un lugar en el que ya estuvieron antes, probablemente, escapando de algún demonio que habita en ella y en su mismo subconsciente.

Facebook: Crónicas de Terror en Chihuahua

Con información de Adrián Berrios