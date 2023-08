CUIDA LA FAUNA…SIN LÍMITE

En esta edición te presentamos un tema que es tendencia, Barbie, conoce más de la muñeca considerada como la más famosa del mundo, quién la creó y cuál es su nombre real; aprende acerca de los zoológicos esos lugares donde se exhiben animales exóticos y se realizan importantes investigaciones que ayudan a preservar la fauna. Descubre la importancia de colocar la basura en su lugar y realizar la separación correcta de los desechos para el proceso de reciclaje y encuentra las diferentes familias de las frutas y el bien que aportan a los seres humanos.

LA FAMILIA DE LAS FRUTAS

TE CUENTO QUE…la mayoría de las personas no consumen la cantidad necesaria de frutas y verduras; la falta de “color” en sus platos puede ser dañino para el organismo y a la vez acelerar la aparición de enfermedades. Si te has preguntado de dónde viene el color de la sandía o la pera esto se debe a los pigmentos los cuales son en realidad fitonutrientes que significa sustancias de origen vegetal que, aunque no tienen valor nutricional específico, si han demostrado ser claves para la salud a largo plazo.

Es importante tener en cuenta que el consumo de frutas y verduras de múltiples colores ayudan a obtener, de forma natural, los distintos nutrientes para crecer sanos y fuertes.





¡SÚPER PODEROSAS!

Verde: Espinaca, acelga, lechuga, brócoli, apio, espárrago, kiwi, aguacate. Ayudan a reducir los niveles de azúcar en sangre, regulan la presión arterial, evitan calambres musculares, limpian las vías respiratorias, fortalecen el sistema inmunitario y ayudan a mantener los huesos y dientes fuertes.

Rojo: tomate, fresa, cereza, melocotón, manzana, pimiento. Benefician al organismo gracias a que son una gran fuente de vitaminas. Por ejemplo, las fresas son ricas en vitamina C y B, los arándanos en C, y las moras en C y E, además de estar repletas de diferentes minerales como el potasio, el calcio, el hierro o el fósforo.

Amarillo y naranja: Limón, zanahoria, naranja, plátano, melón, pera, pomelo, piña y mandarina. Aportan mucho potasio que tiene efectos diuréticos para el organismo y nutrientes tales como betacaroteno, alfacaroteno, beta criptoxantina, luteína, zeaxantina, quercetna y hesperidina, que son claves para la salud; esto no es todo también ayudan a absorber y asimilar muchas otras vitaminas y minerales.

Azul o púrpura: remolacha, arándano, ciruela, repollo, berenjena, higo y uva. Sus propiedades incentivan la regeneración de tejidos y células y también beneficia al organismo gracias a que son antiinflamatorias, poseen minerales como potasio, magnesio, y vitaminas del complejo B y C.





¡Deja de comer en blanco y negro!

Si en los platos que consumes sólo predomina un color, estás cometiendo un error. Se dice que la comida entra por los ojos, pero muy pocas veces nos paramos a contemplar el colorido de nuestros platos, sobre todo cuando lo que vemos nos gusta.





ZOOLÓGICO

UN ESPACIO INCREÍBLE

El zoológico es un espacio creado por el hombre con el fin de mantener y exhibir animales exóticos o no domésticos; es decir, en él se encuentra aquellas especies que no andan por las calles de las ciudades o en los poblados; éstos se desarrollaron en su hábitat ya sea en la selva, el bosque, la sabana o el desierto.

Si bien, lo ideal es que los animales exóticos o silvestres no vivan en cautiverio, el zoológico no sólo es un lugar donde las personas pueden verlos, también es un sitio para preservar a las especies y que se reproduzcan; científicos, investigadores, médicos veterinarios y ecologistas trabajan en conjunto para recrear ambientes naturales que permitan a los animales vivir en las mejores condiciones, esto es muy importante en especial para aquellos que se encuentran en peligro de extinción y que requieren ayuda del ser humano para aumentar su población.

En la actualidad, el zoológico ha evolucionado hasta convertirse en un espacio al que cualquier persona con sólo pagar una pequeña cuota puede acceder y observar de cerca numerosas especies que conquistan por ser tan únicas como interesantes.





Proyectos de investigación

Los zoológicos, también considerados parques, deben contribuir al avance de la ciencia prestando apoyo a los equipos de investigación que necesiten acceder a la información que se obtiene al observar a los animales.

Si bien no es el mismo comportamiento que el de una especie en cautiverio a la que vive en estado salvaje, los datos que recaban los científicos resultan de gran importancia para la conservación de la fauna.





¿Quiénes trabajan en los parques?

Dirección y administración:

Se encargan del control y gestión del centro. Al frente de todo se encuentra el director general, apoyado por el equipo administrativo.

Veterinarios

Especializados en fauna salvaje cuya función principal es cuidar la salud de los animales cuando padecen alguna enfermedad y prevenirlas.

Nutricionistas

Puesto de trabajo que requiere una especialización en nutrición y dietética. Se encargan de diseñar las dietas para cada una de las especies que habitan el zoo.

Cuidadores

Trabajan estrechamente con el equipo veterinario y nutricionistas del centro, y se encargan de atender a los animales a su cargo día tras día. Además de realizar tareas como: administrar las raciones de comida, mantener la higiene de los animales y sus espacios, y estudiar el comportamiento de cada especie.





DESECHOS EN SU LUGAR

Existen distintos tipos de basura según su origen y naturaleza, aprender a distinguir los desechos ayuda al medio ambiente; las dos presentaciones más comunes son orgánica e inorgánica, al colocar los alimentos, plástico o vidrio en el lugar correcto se beneficia al planeta gracias al proceso de separar y reciclar.

Para realizar esta acción no es necesario comprar 2 cestos de basura, se puede separar utilizando una bolsa sólo para los residuos orgánicos y los inorgánicos se colocan directo en el bote; es importante recordar en todo momento que el reciclaje ayuda a disminuir la contaminación en el aire y agua. Además, es una de las mejores formas de combatir el calentamiento global.

¿Te has puesto a pensar en toda la basura que se genera alrededor del mundo en un día? Son millones de toneladas de material no deseado por lo general en estado sólido, aunque también puede encontrarse en líquido y gaseoso; estos residuos son desechados por el ser humano y deben depositarse en lugares específicos destinados a su recolección como contenedores.





¡RESIDUOS…ESTÁN POR TODOS LADOS!

1 Domésticos: todos aquellos que se producen en los hogares a partir de las actividades que se desarrollan en éstos. Incluye también residuos electrónicos y aparatos eléctricos, ropa, muebles…

2 Comerciales: generados por las actividades desarrolladas en los distintos comercios.

3 Residuos industriales: procedentes de la actividad industrial tales como la fabricación, transformación, consumo, limpieza o mantenimiento.

4 Hospitalarios: los cuales generalmente se consideran residuos peligrosos.

5 Espaciales o basura espacial: constituidos por objetos y trozos de materiales artificiales de origen humano sin utilidad que están en la órbita terrestre. En este otro artículo hablamos más sobre la Contaminación espacial.

6 Construcción: los residuos de las obras y que incluyen también los residuos de demoliciones.

¿Sabías que?





Barbie es la muñeca más famosa del mundo





-Es conocida como Barbie pero su nombre real es Bárbara Millicent Roberts, el cual le puso su creadora Ruth Handler, en honor a su hija.





-A lo largo de la historia, Barbie ha tenido muchas mascotas que van desde un perro, gato, panda y hasta jirafas





-Ha participado en más de 30 películas animadas desde 1980, incluyendo a esta lista Toy Story.





-Más de 200 carreras y profesiones diferentes ha tenido la muñeca; ha sido médico, enfermera, astronauta, diseñadora de modas, científica, veterinaria, política, bailarina, empresaria y muchas más.





-Según la filosofía de Barbie, el mundo rosa que aparece en las películas y series no representa la falta de problemas o un espacio perfecto como muchas personas pensaban, en realidad es demostrarle a las personas a ver todo con optimismo.





-La relación de Barbie con los viajes ha sido una parte importante de su identidad desde sus primeros años. Es una aventurera, siempre lista para explorar nuevos lugares y culturas. Ha explorado diferentes destinos turísticos, como París y Tokio.





-Durante sus primeros años de existencia, fue una muñeca enfocada en la moda. Los primeros conjuntos de ropa incluían trajes de baño, vestidos de noche, y trajes de moda para el día a día. A medida que Barbie se expandió a otras áreas, también se difundió su línea de ropa.





-Su casa cuenta con diferentes pisos, toboganes coloridos, una chimenea, áreas verdes, una pista de baile y una gran piscina.





-La nueva película de Barbie recuerda a las mamás que jugaron con la muñeca parte de su infancia por acciones como, “tomar” líquido de una taza vacía o “bañarse” sin agua.