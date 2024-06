Cuida mucho a tu mascota, háganse buenos amigos y pasen momentos de mucha diversión… Sin Límite

En temporada de verano las temperaturas se elevan y es necesario tomar medidas preventivas para evitar enfermedades en seres humanos y las mascotas; si tienes un perro o gato es necesario mantener los cuidados necesarios en casa como espacios frescos, agua suficiente y comida saludable.

Si van de paseo evita las horas de intenso sol y ubica y evita los lugares donde pueda dañarse tu amigo fiel. Por otra parte reconoce las razas de perros considerados como más fuertes y resistentes las cuales son admirables.

En otro tema, los días con temperaturas altas son perfectos para sumergirse en la piscina, pero también en este lugar debes tomar precauciones para evitar accidentes por ejemplo, no corras cerca de la alberca, utiliza bloqueador y recuerda que está prohibido empujar a los amigos o compañeros.

Un tema de gran interés es el mar, tan profundo como misterioso, resuelve algunas de tus duda leyendo nuestra edición de Sin Límite.





Perros fuertes

Las razas de perros considerados más duros o resistentes suelen destacarse por su fuerza, resistencia física y capacidad para soportar condiciones adversas. Protegerlos implica cuidar de su salud, bienestar y seguridad.

Se distinguen por su fortaleza tanto física como mental, lo que las hace aptos para diversas tareas exigentes y de la misma forma es necesario darles los cuidados necesarios para que tengan excelente calidad de vida.





Pastor Alemán: Conocidos por su fuerza, inteligencia y versatilidad, son frecuentemente utilizados en trabajos de policía y rescate.

Rottweiler: Son robustos y musculosos, utilizados como perros de guardia y protección.

Mastín Napolitano: Con su tamaño imponente y piel gruesa, son excelentes guardianes.

Pit Bull Terrier Americano: Aunque a menudo malinterpretados, son muy fuertes y resistentes.

Alaskan Malamute: Criados para el trabajo pesado en climas fríos, tienen una gran resistencia y fuerza.

Husky: Conocidos por su capacidad para tirar de trineos durante largas distancias en condiciones extremas.

Doberman: Son atléticos, rápidos y muy leales, lo que los hace excelentes perros de protección.

Boxer: Con su naturaleza enérgica y musculatura, son muy resistentes.

Cuidados Generales





Ejercicio Regular: Estas razas suelen tener altos niveles de energía y necesitan ejercicio diario para mantenerse saludables. Paseos largos, correr y jugar son esenciales.

Dieta Adecuada: Proporcionar una dieta equilibrada y rica en nutrientes es fundamental. Consulta con un veterinario para asegurarte de que tu perro esté recibiendo la alimentación adecuada.

Visitas Veterinarias Regulares: Realiza chequeos regulares para detectar y prevenir problemas de salud a tiempo. Vacunaciones y desparasitaciones también son cruciales.





Entrenamiento y socialización





Entrenamiento Constante: Estas razas suelen ser inteligentes y responden bien al entrenamiento. Una rutina consistente ayuda a mantener su mente activa y su comportamiento bajo control.

Socialización: Desde una edad temprana, asegúrate de que tu perro esté bien socializado con otros perros y personas. Esto ayuda a prevenir comportamientos agresivos o temerosos.





Seguridad y Bienestar





Espacio Seguro: Proporciona un entorno seguro donde pueda moverse libremente. Evita dejarlo solo en lugares donde pueda lastimarse.

Protección Contra Climas Extremos: Algunas razas, como los Alaskan y Husky, están acostumbradas a climas fríos, pero pueden necesitar protección adicional en climas cálidos. Asegúrate de que tu perro tenga acceso a sombra y agua fresca.

Cuidado del Pelaje: Cepilla regularmente su pelaje para evitar enredos y mantener la piel saludable. Algunos perros de razas resistentes tienen doble capa de pelo que requiere cuidado adicional.





Dato

Como todos los perros, estas razas necesitan amor y atención. Pasar tiempo de calidad con ellos fortalecerá su vínculo y asegurará su bienestar emocional. Al seguir estas recomendaciones, podrás garantizar que tu perro resistente tenga una vida saludable y feliz.





Mascotas ¡protégelas del calor!

Ayudar a los perros a soportar el clima caluroso es fundamental para su bienestar y salud. Aquí hay algunas recomendaciones prácticas para mantener a tu mascota fresca y cómoda durante los días cálidos. Por ejemplo, las superficies como el asfalto y la arena pueden calentarse mucho y quemar las almohadillas de sus patas, Los síntomas incluyen cojera, lamerse excesivamente, ampollas o enrojecimiento.

Por otra parte, algunos perros pueden perder el apetito en climas muy calurosos, lo que puede llevar a una pérdida de peso y deficiencias nutricionales, por eso debes estar alerta a cualquier señal que indique que algo no está bien.





Recomendaciones





Agua fresca y Limpia: Asegúrate de que tu perro siempre tenga acceso a agua fresca y limpia.

Alimentos frescos y ligeros: Ofrece comidas ligeras y evita alimentos pesados que puedan dificultar la digestión en climas calurosos.

Sombras y refugios: Proporciona áreas sombreadas donde tu perro pueda descansar. Si está en el exterior, asegúrate de que tenga acceso a un refugio sombreado.

Mantas Refrigerantes y Chalecos de Enfriamiento: Utiliza mantas refrigerantes o chalecos de enfriamiento diseñados para perros. Estos productos ayudan a reducir la temperatura corporal de tu mascota.

Bañeras y piscinas: Llena una pequeña piscina para que tu perro pueda chapotear y refrescarse. Los baños con agua fresca también son efectivos.

Ventilación adecuada: Mantén tu hogar bien ventilado (si tu mascota está dentro de la casa). Usa ventiladores o aire acondicionado para mantener una temperatura interior confortable.

Espacios frescos: Si no tienes aire acondicionado, crea espacios frescos dentro de la casa utilizando ventiladores y cortinas opacas para bloquear el sol.

Ejercicio moderado: Reduce la intensidad y duración del ejercicio durante los días más calurosos. Opta por actividades más tranquilas y evita el ejercicio durante las horas de mayor calor.

Juegos en el agua: Los juegos acuáticos pueden ser una excelente manera de ejercitar a tu perro mientras lo mantienes fresco.





¿Golpe de calor?





Síntomas





Jadeo excesivo o rápido

Salivación excesiva

Encías y lengua de color rojo brillante o pálido

Vómitos o diarrea

Fatiga o debilidad extrema

Desorientación o tambaleo

Colapso o convulsiones





Posibles soluciones





1 Puedes refrescarlo con agua (no puede estar fría)

2 Abanicarlo o colocarlo cerca de un ventilador.

3 Ofrecerle cubitos de hielo para que los chupe.

4 Mantenerlo hidratado ofreciéndole agua constantemente.





¡Aguas en la piscina!

Las piscinas son muy divertidas, pero también es importante mantenerse seguros mientras nadas y juegas en el agua. El riesgo más grande es ahogarse. Esto puede suceder si alguien se cansa, no sabe nadar bien o se mete en la parte profunda sin estar preparado. Por eso es importante siempre estar con un adulto y usar flotadores si es necesario.

A esto agrega que, si la piscina no está limpia, puedes enfermarte al tragar agua contaminada. Asegúrate de que esté en buenas condiciones y no trates de beber el agua.





Sigue los pasos…





1. Adulto cerca

Cuando estés en la alberca, asegúrate de que siempre haya un adulto vigilando.

2. No corras cerca de la alberca

El suelo alrededor de la alberca puede estar mojado y resbaladizo. Si corres, puedes caer y lastimarte. Camina despacio y con cuidado.

3. Usa flotadores o chalecos salvavidas

Si aún no sabes nadar muy bien, usa flotadores o chalecos salvavidas. Estos ayudarán a mantenerte a flote.

4. No empujas o hundas a otros

No empujes ni intentes hundir a otros niños en la alberca. Esto puede ser peligroso y asustar a los demás.

5. No trates de llega lo profundo si no sabes nadar bien

Quédate en la parte de la alberca donde puedas tocar el fondo con los pies si aún no saben nadar bien.

6.- No comas ni tomes agua en la alberca





Es mejor no comer ni beber mientras están en el agua para evitar atragantarte. Si tienes hambre o sed, abandona un ratito la piscina.





¡No te metas!





Es importante saber si una piscina está sucia o contaminada para poder disfrutarla sin preocupaciones. De manera sencilla observa lo siguiente, y si encuentras alguno de estos puntos, evita entrar a la alberca.





- El agua no se ve clara

-Olor desagradable

-Tiene espuma o burbujeo

-Restos de hojas flotando

-Fondo sucio





Dato

Si tragas agua de la alberca, esta acción puede provocar infecciones en particular debido a un parásito microscópico que puede hacer que tanto adultos como niños enfermen y sufran calambres estomacales, náuseas y episodios de diarrea que duran muchos días. ¡Evítalo!





El mar, profundo y misterioso

El mar es muy impresionante y puede parecer muy grande y poderoso. Es enorme y se extiende hasta donde alcanza la vista. ¡A veces parece que no tiene fin! Cubre la mayor parte de nuestro planeta, así que es como una gigantesca alfombra de agua. Sus olas llegan a ser muy grandes y fuertes y cuando el viento sopla crecen y hacen ruido y verlas romperse en la orilla es emocionante y un poco asombroso.

Es mucho más profundo que cualquier piscina o lago, dentro de sus aguas viven muchos animales impresionantes, como ballenas, delfines, tiburones y peces de colores, algunas de estas especies tienen formas y colores asombrosos.

El sonido del mar puede ser muy fuerte y relajante a la vez, las olas que rompen en la playa y el viento que sopla sobre el agua crean un sonido que puede ser muy poderoso y hermoso; el mar no es siempre igual, a veces está calmado y tranquilo, y otras veces está agitado, también cambia de color dependiendo del cielo y la hora del día.

Hay muchas partes del mar que todavía no conocemos bien. Los científicos siempre están explorando y descubriendo cosas nuevas. ¡Es como un gran misterio por resolver; por si no lo sabías, así como es fascinante, también puede ser peligroso si no tenemos cuidado, porque sus corrientes y olas pueden ser riesgosas para el ser humano y animales terrestres. Pero también es increíblemente bello, con sus playas, atardeceres y la vida marina que alberga.

Las mareas son subidas y bajadas del nivel del mar que ocurre dos veces al día. Esto se debe a la atracción de la luna y el sol sobre el agua. El mar conecta muchos países y continentes, es como un gran camino de agua que permite que los barcos viajen de un lugar a otro. El imponente mar está lleno de vida y misterios, se puede admirar y también se debe respetar, recordando que hay que tener muchas precauciones cuando estés cerca de él.





¡Cuídate cuando estés cerca del mar!





1. Permanece con un adulto

2 Usa protector solar

3 No vayas muy lejos

5 Respeta las señales y banderas

6 No juegues cerca de las rocas

7 Siempre atento a las olas

8 No corras en la arena mojada (puedes resbalar)

9 Bebe agua para hidratarte

10 Atiende a las instrucciones





Medio ambiente sano





No tires basura en la playa. Usa los contenedores y ayuda a que la playa permanezca limpia, recuerda que es el hogar de muchas especies que forman parte de la naturaleza y su supervivencia depende del cuidado del ser humano