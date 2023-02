Cumple Guadalupe Márquez siete días desaparecida

Desde hace siete días, los encargados del cuidado de la joven Guadalupe Márquez Piñón, no saben nada sobre su paradero, pues el pasado 25 de enero, fue reportada como desaparecida, luego de que al parecer escapara del albergue “Adonai” donde estaba resguardada por no contar con padres de familia.

Su tía, María Antonieta Piñón, compartió que la joven de 22 años cuenta con una discapacidad mental, pero que a pesar de ello, nunca salía de las instalaciones sin dar aviso a la encargada del lugar, por lo cual compartió que se le ha hecho algo extraño la situación y por lo cual solicitó la colaboración para poder dar con su paradero.

Compartió que desde los 9 años, la joven Guadalupe Márquez, ha permanecido en ese albergue, ya que el DIF estatal la recogió hace aproximadamente 13 años junto a sus dos hermanos menores, por lo que fue recibida en la casa hogar “ADONAI” ubicada en Riberas del Sacramento, donde se mantenía siendo atendida de forma adecuada.

“Ella salía con la señora encargada del lugar, ella no tenía la aspiración de salir sola, siempre peleó estar con sus hermanitos” comentó la señora Piñón, tía de la desaparecida, quien se ha preocupado porque desde el 25 de enero, no saben nada de su paradero y les preocupa que esté en la calle deambulando porque no tiene experiencia ni capacidad de permanecer en la calle.

Lo que le informaron sobre la joven de 22 años, es que el día 25 de enero, huyó de este albergue, en compañía de otra joven, sin embargo la otra joven sí logró ser asegurada, pero supuestamente Guadalupe Márquez no fue localizada y por ese motivo fue que se interpuso la denuncia correspondiente.

Según lo que dio a conocer la señora a cargo de la casa hogar, fue que la chica con la que huyó Guadalupe, no tiene una versión coherente de los hechos, ya que primero dijo que iban corriendo y Lupita desapareció de su vista. Otra de sus versiones dice que las estaban siguiendo, por lo que no se sabe cuál de las versiones son ciertas.

La familia de la señora María Antonieta desplegó su búsqueda por los distintos puntos que se encuentran cercas de donde Guadalupe desapareció, escuchando testimonios de personas que asumen haber visto a la chica por las inmediaciones de una tienda comercial cercas del albergue.

La familia se dirigió a la Fiscalía General del Estado a presentar la denuncia correspondiente, para que comenzaran a difundir el afiche de búsqueda de la adolescente, quien hasta el día de hoy continúa perdida.

Guadalupe Márquez Piñón salió del albergue usando su pijama y un suéter de cuadros azul con blanco, tiene el cabello lacio y castaño, de complexión robusta y tez blanca. Desapareció cerca de la casa hogar “ADONAI” en la colonia Riberas de Sacramento.

Si se tiene algún tipo de información, se pueden contactar al número de la Fiscalía General del Estado a los números 6244293300 ext. 14289 y 10706.