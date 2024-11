"El gobierno sigue retrasando apoyos": Cumplen campesinos un día de plantón en la Sader

Los campesinos y apicultores que demandan la entrega de apoyos del programa Producción para el Bienestar cumplen 24 en plantón en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER).

Los agremiados a la Confederación Nacional Campesina clausuraron la SADER en Chihuahua debido a que no han obtenido una respuesta para que los 380 millones de pesos se radiquen en las tarjetas para el Bienestar de los campesinos censados.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

La toma de instalaciones inició a las 7:00 horas del 20 de noviembre, durante la noche, recibieron el apoyo de varios ciudadanos, entre ellos un grupo de jóvenes músicos que compuso un corrido sobre la situación por la que atraviesa el campo chihuahuense.

“El campo se muere y el gobierno sigue retrasando apoyos, ya no lo compliquen no entiendo como no es visible este gran problema y no se apliquen… el agua es escasa y el hambre se siente, no solo es esfuerzo se trata de suerte a veces sembramos y estos se pierde… que llegue justicia que nunca la vimos”, dice la composición que será grabada el próximo martes.

Los campesinos instalaron una carpas para resguardarse del frío que se dejó sentir durante esta madrugada de jueves. En la zona, los campesinos compartieron los alimentos y se dieron apoyo para no claudicar en la lucha por el apoyo que les fue prometido.

Foto: Oracio Chávez / El Heraldo de Chihuahua

Aseguraron que van a permanecer durante este jueves con la firme intención de ser escuchados por la Federación.

El líder cenecista, Carlos Manjarrez Domínguez indicó que decidieron clausurar la SADER en Chihuahua, que hace algunas décadas contaba con el presupuesto necesario para ser un motor para el campo y que impulse el desarrollo del campo chihuahuense que se ha distinguido en la producción de alimentos.

Afirmó que las promesas de soberanía y seguridad alimentaria han quedado truncas ante la falta de apoyos a los productores del campo, quienes son los que se encargan de llevar a las mesas los alimentos.

Esta mañana, las oficinas siguen clausuradas por lo que los empleados al ver la situación se retiraron, a las 14:00 horas, una comisión de la CNC sostendrá una reunión con Jesús Hernández Ontiveros, encargado de despacho de la SADER en Chihuahua.

Foto: Oracio Chávez / El Heraldo de Chihuahua

El dirigente estatal de la CNC, Carlos Manjarrez comentó que a las 15:00 horas se tiene programado levantar el plantón.

Señaló que los diputados Saúl Mireles, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y Arturo Medina, coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional se han acercado para apoyar la causa e impulsar un punto de acuerdo.

A la vez, refirió que ayer en la Cámara Alta, el senador Mario Vázquez Robles expuso que la Revolución Mexicana tiene pendientes con los campesinos de Chihuahua, a quienes no se les ha entregado el recurso etiquetado en el presupuesto de egresos de 2024.

El senador del PAN fue acallado por el presidente del Senado Gerardo Fernández Noroña, sin embargo, quedó en evidencia la falta de pago a los agricultores y apicultores.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

De la misma manera, mencionó que en la Cámara de Diputados en una comparecencia de Julio Berdegué se tocó el tema del impago a los campesinos de Chihuahua.

Los campesinos esperan que sus voces tengan eco, ya que además, el Juez de Distrito admitió el amparo contra las autoridades federales que resulten responsables de no radicar los recursos presupuestados para el programa Producción para el Bienestar.