Cumplen con el pago de la garantía de 700 mil pesos para concierto de Gabito Ballesteros

La multa inicial por un monto superior a 700 mil pesos, como garantía previa al concierto de artistas que pueden caer en en la comisión de apología del delito al crimen organizado, fue cubierta por el promotor del concierto del artista Gabito Ballesteros, compartió el presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza.

Lo anterior, como parte de las acciones que ha emprendido el Gobierno Municipal de Chihuahua, en congruencia al combate de los efectos que genera el crimen organizado, que lacera a la población chihuahuense con una tasa de un homicidio diario, y que deja personas desplazadas por la violencia, además de niñas, niños y adolescentes en orfandad, como víctimas indirectas del narcotráfico.

Por ello, se han reforzado las acciones en conciertos que pueden llegar hacer apología del delito, como es la presentación del artista conocido como Gabito Ballesteros, quien tiene en el repertorio de sus canciones temas que pueden considerarse que enaltece a personajes o situaciones relacionadas con el crimen organizado.

“Me estaban confirmando que ya se había acercado el promotor a realizar el pago de la fianza de depósito de garantía, para el concierto de El Gabito”, confirmó Marco Bonilla.

Marco Bonilla explicó que en el caso del concierto, se le pidió un mayor número de elementos de Seguridad Pública, además de los que el promotor debe aportar por obligación. Se le pidió un número de elementos de Seguridad Pública, que se pagan, se hace un depósito en pago.

El concierto del Gabito Ballesteros se tiene programado para el sábado 10 de agosto, a partir de las 9:00 de la noche, en el estado Manuel Almanza.

Marco Bonilla expresó que cuando se detecta que un artista que va a presentarse en concierto en la ciudad de Chihuahua, tiene dentro de su repertorio algún tema o temas en el que hace apología del delito del crimen organizado o violencia contra la mujer, se asegura el pago de la fianza, superior a los 700 mil pesos.

“Si no hace interpretaciones de este tipo, la fianza le es regresada a las 24 horas posteriores a la presentación del artista. Si hay una interpretación, de acuerdo a la reincidencia de la misma, la sanción se va incrementando. Vamos a pedir garantías, para aquellos que interpretan. La garantía verbal no es suficiente; necesitamos garantía económica para tener la seguridad de que no vaya a haber interpretaciones”, manifestó el alcalde Bonilla.

Sobre la proximidad con la Expo Ganadera, Expogan 2024, Marco Bonilla expresó que tradicionalmente hay una coordinación con el Gobierno Municipal, con el depósito de una fianza, que va cubriendo las interpretaciones, o se queda de garantía, para futuros conciertos.