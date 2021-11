Cuna de la Revolución, ¿Pascual Orozco o Cuchillo Parado?

En el aniversario 111 de la Revolución Mexicana, es todavía un tema de discusión el origen de las primeras expresiones del movimiento rebelde, si en San Isidro (Pascual Orozco), Guerrero, o en Cuchillo Parado, Coyame, o inclusive en Puebla, sin embargo varios expertos concuerdan en que fue en el norte del país donde inició.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

El delegado en Chihuahua del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Jorge Carrera Robles, comentó al respecto que le parece más relevante lo que ocurrió en Ciudad Juárez a inicios de 1911, cuando fueron tomadas las oficinas gubernamentales y exiliados los integrantes del Ejército Federal.





Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua





“La llamada toma de Ciudad Juárez significó el triunfo de las fuerzas maderistas… terminando después de 34 años la dictadura de Porfirio Díaz de la presidencia y resultado de esto se da la convocatoria de elecciones libres o al menos competidas en el país”, comentó el funcionario federal.

Por otro lado, Reidezel Mendoza Soriano, maestro en Historia y autor del libro “Las Huestes del Desierto, Toribio Ortega y la Revolución de 1910”, comenta las razones por las cuales fue en Cuchillo Parado, Coyame, de la mano de Toribio Ortega, donde inició oficialmente el movimiento antirreeleccionista.

Fue en este poblado de Chihuahua la primera sublevación que ocurrió el 14 de noviembre, seis días antes de lo acordado por el Plan de San Luis Potosí, “a partir de aquí empieza una serie de operaciones en la zona de Coyame y Ojinaga, tomando rancherías y apoderándose de fondos públicos… aunque no se tienen enfrentamientos contra el Ejército Federal hasta diciembre”.

Entre las fuentes primarias que cita el maestro Mendoza está una edición de “El Correo”, que reporta la marcha militar para combatir estos rebeldes, un informe del general Gonzalo Luque, de 1911, que hace referencia al levantamiento armado en Cuchillo Parado y menciona a Toribio Ortega como líder.

Además, un discurso de Francisco I. Madero en febrero de 1911 en la frontera reconoce a Toribio Ortega; otro es José Perfecto Lomelí, quien escribió: “Saltó la primera chispa de la insurrección en Cuchillo Parado”, entre otros.

A su vez, Fernando Peña Vázquez, cronista del municipio de Guerrero y encargado del museo, comenta que el año pasado el Congreso del Estado de Chihuahua convocó a algunos expertos en el tema para definir “La Cuna de la Revolución”, donde se expusieron argumentos de quienes defienden que fue en San Isidro, y de quienes afirman que fue en Cuchillo Parado, sin una conclusión concreta.

Argumentó que aunque es cierto que los acontecimientos en Coyame fueron días antes que los de San Isidro, fue sólo una declaración con una posterior huida al desierto del Cañón del Pegüis y no hubo enfrentamiento militar como en Guerrero, donde desde el primer momento hubo enfrentamientos armados.

“Tiene todo el mérito el estado de Chihuahua por haber atendido al sufragio efectivo no reelección de Francisco I. Madero al revelarse primeramente, no como región, si no como estado, y era necesario que se determinara nacionalmente la cuna de la Revolución”, refirió.

Chihuahua, tierra de levantamientos armados

Según el delegado del Centro INAH Chihuahua, Jorge Carrera, fue el contacto con Estados Unidos el acceso a los periódicos y revistas, la facilidad de las armas, a causa de las guerras indias de 1830 a 1890 y la lucha contra los latifundios de Terrazas lo que convirtió a Chihuahua en el lugar propicio para la rebelión.





Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua





“No era nuevo empuñar las armas en Chihuahua, por esa tradición de lucha armada y la defensa del campo, cuando viene la Revolución para la gente que se le suma no era sino dar continuidad a los que hacían sus abuelos o sus padres en tiempos anteriores”, argumentó el delegado.

Mientras que el historiador Reidezel Mendoza afirma que aunque muchas personas consideran que la primera rebelión fue en Puebla, cuando la Policía pretendía catear la casa de los Serdán, a lo que opusieron resistencia y se desencadenó un tiroteo que terminó con la vida de algunos líderes que desarmó el grupo de los rebeldes en la región.

Días antes, en Cuchillo Parado, Toribio Ortega, contrario a los acontecimientos en Puebla donde fue detenido el movimiento, desencadenó más levantamientos en el estado, agregó el historiador.

Por su parte, el profesor Fernando Peña Vázquez argumenta que tras la distribución del Plan de San Luis que envió ingenuamente Francisco I. Madero desde su encierro a las oficinas gubernamentales, quizá por la ausencia de líderes en otros estados, las pequeñas rebeliones fueron rápidamente apagadas.

Sin embargo, en Guerrero las guerrillas fueron continuas hasta mayo de 1911, cuando lograron unificarse con otras corrientes en el estado para tomar las oficinas de gobierno y sacar al Ejército Nacional de Ciudad Juárez, que terminaría por ser determinante para la posterior renuncia del presidente Porfirio Díaz.

¿Festejo o conmemoración?, lo que nos dejó la Revolución

Jorge Carrera consideró que a pesar de que la Revolución no se festeja, pues dejó grandes pérdidas humanas, dejó también importantes avances sociales en cuanto a derechos como a salud, trabajo, propiedades y un sentimiento de mexicanidad transformado que evolucionaría en los años siguientes.

“También una gran expresión plástica con los muralistas mexicanos, ya que los movimientos muralistas no son entendidos sin la Revolución… posteriormente éstos se juntarían con la postura antifascista sobre todo con Diego Rivera y Alfaro Siqueiros”, concluyó.

En otra perspectiva, Reidezel Mendoza opina que aunque el objetivo era terminar con la dictadura, destruyó parte de los avances en cuanto a infraestructura, economía e inversión extranjera. “Fue una hecatombe social; un lastre para el país y que desencadenó en una tiranía aún peor de la que se evitó, que duró más de 70 años con partido único”, determinó.

Contrario a esto, Fernando Peña afirma, “podemos contar los resultados sociales positivos como el despertar del espíritu de lucha de los chihuahuenses al defender sus derechos y sus espacios”, por lo que debe ser motivo de celebración en especial para los estados del norte.