Da el tren Chepe último adiós al guía de turistas Pedro Palma

Como un prolongado lamento, el silbato de la locomotora del Ch-P sonó durante minutos para despedir al querido explorador, al siempre atento y dispuesto a ayudar y a compartir su conocimiento, Pedro Eliodoro Palma Gutiérrez, quien entregó su vida a la promoción de la Sierra Tarahumara, sus atractivos turísticos y su gente; mientras el cortejo fúnebre avanzaba con su característica lentitud, el sonido del silbato se elevó hasta el cielo, dando su último adiós.

En un sentido y simbólico acto de cariño y admiración, la carroza fúnebre que trasladó sus restos dio a Pedro Palma el último recorrido por las calles de la ciudad, la última visita al origen del legendario CH-P, significante de la grandiosidad de la Sierra Tarahumara y sus paisajes, así como de la noble labor de hombres y mujeres que durante décadas se han empeñado en construir el nombre y la fama de uno de los lugares más generosos del mundo: esas montañas y bosques, fueron para él más que un lugar de riesgo: fue un lugar para defender y por el cual luchar, fue un lugar digno de ser conocido por el mundo entero.

Con callada tristeza e impotencia por semejante acto de barbaridad e injusticia, el clúster turístico de Chihuahua se pronunció en contra de los actos terribles que arrebataron prematuramente a un padre de sus hijos, a un marido de su esposa, a un abuelo de su nieta.

La comitiva partió de Mausoleos Luz Eterna, en donde se celebró la Santa Misa en honor a Pedro Palma, al mediodía de este viernes 24 de junio, en la capilla Santo Cristo de la Esperanza, donde , familiares y amigos se reunieron para honrar a quien fuera guía de turistas en la Sierra Tarahumara y que fue asesinado en la localidad de Cerocahui, municipio de Urique, juntos con los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora.

Decenas de dolientes escucharon la homilía que ofreció el presbítero Enrique Batista Arias, director ejecutivo de la organización civil Pro Tarahumara, y cercano amigo de la familia de Pedro Palma; el sacerdote pidió a Dios para que reciba en el cielo a Pedro Palma y perdone sus posibles pecados; también pidió al Creador para que la esposa del señor Pedro, Marta, y sus hijos Pedro y Ricardo, puedan continuar con sus vidas sin que se extravíe su corazón en el odio, la tristeza y el rencor.

“Dios es grande, Dios es bondadoso, Dios es amor, aunque nosotros no lo entendamos. En el corazón del hombre existe el odio, el rencor, la avaricia y la maldad, por eso hay que limpiarnos continuamente, pues no debemos acostumbrarnos a vivir enojados, tristes”, comentó el religioso e invitó a los presentes a celebrar y agradecer porque un 15 de octubre de 1961, Dios le permitió a Pedro nacer y venir a traer alegría, paz, confianza y luz a sus seres queridos: “Te lo entregamos, Dios bueno, recíbelo en tu gloria, y a cada uno de nosotros ayúdanos a valorar, a respetar y a amar la vida, te lo pedimos en el nombre de tu hijo Jesucristo”.

Invitó a los dolientes a pedir perdón “por lo que ha sucedido y por lo que está sucediendo”, pues lamentablemente las personas muchas veces no respetamos y no amamos la vida; también pidió en el día en que se celebra el Sagrado Corazón de Jesús, que nos ayude, nos enseñe, nos dé sabiduría para entender la vida que nos da, aunque no la entendamos y nos duela.

Ahí reunidos, familiares y amigos rezaron por el descanso eterno de Pedro Eliodoro, quien el próximo 15 de octubre hubiera cumplido 61 años de edad; el aventurero, el conquistador, el niño inquieto y explorador, que amó a la Sierra Tarahumara y a su gente, dijo el padre Batista, será bien recibido por Dios Nuestro Señor, en su regazo, para darle descanso eterno.

Sus restos fueron velados durante todo el día del jueves y la mañana de este viernes en la Funeraria Mausoleos Luz Eterna del periférico de la Juventud, en la capital chihuahuense, a donde acudieron a presentar sus condolencias a la familia personas del gremio turístico, así como familiares y amigos: docenas de coronas y arreglos florales adornaron la sala velatoria, como símbolo del amor y la tristeza que deja su partida. Sobre el féretro colocaron sus botas para caminar por la montaña, un sombrero y una fotografía.

Los hijos del difunto extendieron sus últimas palabras dirigidas a su padre, en las que expresaron el amor, la admiración, el cariño y el orgullo que sintieron por él en vida y que sentirán durante el resto de las suyas. Posteriormente, arrancó el cortejo fúnebre con rumbo por el periférico de la Juventud, hasta la vialidad Ch-P y calle 68, donde la máquina de ferrocarril Ferromex tocó el silbato ininterrumpidamente en honor al perdido compañero de trabajo, de andanzas y de vida..

Finalmente, la comitiva se dirigió, escoltada por elementos de la Policía Vial, nuevamente por el periférico de la Juventud, hacia el cementerio La Colina, donde residirán los restos del señor Pedro Palma en su última y eterna morada.

Hay que recordar que fue el pasado lunes 20 de junio cuando el líder delictivo identificado como “El Chueco” privó de la libertad a dos hermanos de nombres Paul y Armando B. y posteriormente asesinó al guía de turistas Pedro Eliodoro Palma, así como a los dos sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, por lo que las autoridades montaron un operativo para encontrar los cuerpos de las víctimas y tratar de capturar al presunto responsable.

La tarde-noche del miércoles se identificaron los tres cuerpos de las víctimas localizados en las inmediaciones del lugar conocido como Pitorreal, en el municipio de Urique, los cuales corresponden a los dos sacerdotes jesuitas, Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, así como al guía de turistas Pedro Eliodoro Palma.

Cabe mencionar que el fiscal general del estado, Roberto Fierro Duarte, informó que los operativos en la región de Urique continúan para capturar a José Noriel Portillo Gil alias “El Chueco”, presunto responsable de los asesinatos, así como para localizar a los dos hermanos privados de la libertad, identificados como Paul y Armando B.

Destacó que se ha establecido comunicación con los familiares de las personas desaparecidas, así como con la familia del señor Pedro Palma, pero destacó que el trabajo de campo se está realizando de manera constante con todas las corporaciones policiales mencionadas.