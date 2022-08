Da Maru Campos reversa a uniformes del Cobach

La gobernadora del Estado, María Eugenia Campos Galván, anunció que a raíz de las inconformidades que han expresado los padres de familia sobre los costos del nuevo uniforme del Colegio de Bachilleres, se ha cancelado este proyecto en atención a las peticiones de los padres de familia.

Dijo que el Gobierno del Estado, es un gobierno humanista y que escucha a la sociedad, por eso ha decidido atender esta petición y no continuar con los nuevos uniformes del Colegio de Bachilleres, para atender las necesidades de los padres de familia, quienes no consideraron justo el pago de poco más de 2 mil 300 pesos para pago de los mismos.

"Realmente somos un gobierno humanista, que escucha, sensible a la población, yo que estoy cerca a las madres de familia, se lo que es, porque lo vi con mi señora madre, cuando no había para comprar un uniforme, para comprar útiles escolares, cuando no había para una navidad, se que es lo que representa" compartió.

La Gobernadora también comentó que si son los mismos chihuahuenses le han comentado que no quieren el nuevo uniforme, que se les hace el costo elevado, "por supuesto que Maru Campos, atiende esta petición de parte de los chihuahuenses y damos para atrás a la petición del uniforme"

Agregó que se correrá a las instancias correspondientes, porque se tomó esta decisión sin el conocimiento de la Gobernadora y también se omitió dar vista a la Secretaría de Educación sobre esta decisión.