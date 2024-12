Dan revés al aumento del ISN para creación del Fondo Estatal de Infraestructura

Al interior del Congreso del Estado trascendió que el Ejecutivo Estatal optó por darle revés al aumento planteado del Impuesto Sobre Nómina (ISN) que se tenía proyectado en el Paquete Económico 2025 y con el que se buscaba crear el Fondo Estatal de Infraestructura.

Previo a la comparecencia del secretario de Hacienda del Estado, José de Jesús Granillo, ante la Comisión de Programación, Crédito y Presupuesto Público del Congreso del Estado se confirmó que optaron por eliminar esta propuesta, la cual había generado gran expectativa particularmente entre el empresariado local.

Las autoridades estatales comentaron que buscaban aumentar en un uno por ciento el ISN a fin de lograr un Fondo de al menos mil 500 millones de pesos que permitiera atender las necesidades en infraestructura que se tienen en la entidad.

Lo anterior, ante la falta de recurso enviado por el Gobierno Federal a Chihuahua para atender las principales necesidades en infraestructura en todos los rubros, principalmente, en el tema carretero y hospitalario.

Dentro del Paquete Económico entregado por el Poder Ejecutivo Estatal al Poder Legislativo local se destacó la creación de este nuevo fondo por medio del cual el Estado pretendía hacerle frente a las carencias que se tienen en la materia.

Empero, esta propuesta no fue bien vista por el sector empresarial, quienes consideraron que no era momento para aumentar los impuestos dada la situación que se vive, por lo que exhortaron tanto verbal como formalmente a los diputados que no validaran esta propuesta.

Se espera que, en su comparecencia ante los legisladores, el titular de Hacienda reafirme esta postura que se tomó la tarde de este lunes por parte de la mandataria estatal y que pronto comenzó a propagarse.

De tal manera, se espera que se brinde mayor información en las próximas horas, ya sea en la comparecencia del secretario o a través de algún comunicado en el que se detalle todo al respecto.