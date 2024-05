Dañaron documentos importantes de la UACh durante protesta: Luis Rivera Campos

El rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Luis Alfonso Rivera Campos expresó que durante la toma de las oficinas de Rectoría, detectaron que los estudiantes que se manifestaron, ingresaron a algunas oficinas, por lo que podrían haber tomado algunos documentos, lo cual calificó de preocupante.

“Hay algunos documentos que nos preocupan, porque se metieron a las oficinas, a los archivos y ya me han reportado algunos temas personales o que se apoderaron de ellos e incluso fueron destruidos, pero sobre todo la documentación importante que como edificio de rectoría, tenemos”, dijo.

Ante esto, el rector comentó que la evaluación a los presuntos daños en los documentos es lo que más ha pedido que se lleve a cabo de la manera más pronta y exacta, a fin de poder evaluar lo dañado.

Rivera Campos comentó que en la situación del pasado miércoles, registraron dos tipos de daños, los materiales que se pueden cuantificar en dinero y el daño moral que le causaron.

“A quienes amamos la universidad nos ha pegado mucho este tema y eso es invaluable y sin dimensión, porque el último registro que tenemos de un acto como este, se dio en el tiempo del Pato de las Casas”, dijo.

En cuanto a los daños, comentó que han estado apoyándose en un peritaje que ha llevado a cabo la Fiscalía General del Estado (FGE) entre hoy viernes y ayer jueves, mismos que también servirán para cuantificar los daños.

Respecto a la detención de una maestra y que horas después fue puesta en libertad, Luis Alfonso Rivera Campos comentó que no encontraba relación de esa persona con la universidad, ya que no era docente ni alumna de la UACh.

“Creo que es una carta de presentación de que hubo gente infiltrada, yo en un principio decía no es de nuestro evento, debe ser de otra circunstancia y no; fue ahí, entonces es una carta de presentación para decir que hubo gente que no pertenece a la universidad, que no la ama, que no tiene sentido de pertenencia y de orgullo”, dijo.