Dará vida a otras personas donación de órganos de joven fallecido

Especialistas de la HGZ 6 del IMSS de Juárez llevaron a cabo una procuración multiorgánica tras la muerte de una persona de 21 años que falleció por muerte encefálica, cuyos familiares del decidieron donar sus órganos.

El joven sufrió un traumatismo craneoencefálico que derivó en muerte encefálica tras un accidente automovilístico y los familiares órganos y tejidos para darles esperanza de vida a otros pacientes.

La intervención estuvo a cargo de especialistas del Instituto en ciudad Juárez, que conforman el equipo de procuración del HGZ No. 6, así como de especialistas de la UMAE Hospital de Especialidades “Antonio Fraga Mouret” del Centro Médico Nacional La Raza del IMSS, donde será trasladado el hígado. ambos riñones se trasladaron al Hospital General de Zona No. 33 de Monterrey, Nuevo León y el tejido corneal a la UMAE Hospital de Especialidades No. 71 Torreón, Coahuila.

El personal de salud del HGZ No. 6 colaboró con sensibilidad y respeto, despidiendo al donador con una valla humana, en agradecimiento al noble acto de dar una nueva oportunidad a quienes necesitan un trasplante.

Chihuahua Más de 600 mil chihuahuenses no cuentan con seguridad social

El director del HGZ No. 6, doctor Jesús Martín Urrutia, agradeció y reconoció la sensibilidad que significa esperanza para quienes están en lista de espera.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

El doctor Alejandro López Hernández, hizo un reconocimiento al trabajo del numeroso personal médico del hospital que interviene para que cada procuración se realice con éxito.

Para quien desee conocer más sobre donación pueden visitar la página

https://www.gob.mx/cenatra/ o la página del IMSS. Además en la página http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/donacion-organos pueden registrarse como donadores voluntarios.