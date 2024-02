¡De jugadora a reportera! Andrea Villaverde muestra su nueva faceta en el periodismo deportivo

La softbolista chihuahuense, Andrea Villaverde tiene una nueva faceta dentro del deporte, donde su pasión por el softbol la ha llevado a incursionar en el periodismo deportivo, una profesión en la cual busca ser una de las mejores en este ramo.

Con tan solo cinco años de edad, por cuestiones laborales de su familia tuvo que dejar su natal Madera, Chihuahua y emigrar al epicentro del país, donde actualmente a sus 20 años de edad se encuentra cursando el segundo semestre de la carrera de Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Latina, además de colaborar para el medio digital la “Casa del Pelotero”.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Deportes Raúl Gómez Franco, el chihuahuense que subió las montañas más altas del país

A su corta edad ha logrado entrevistar a peloteros destacados, como a la selección mexicana que participó recientemente en la Serie del Caribe así como en la naciente Liga Mexicana de Softbol, donde su pasión y amor por este deporte, sigue desarrollando su habilidades periodísticas.

Esta pasión por el béisbol, nació a partir de observar a su padre Cesar Villaverde quien vistió los colores de los Venados de Madera en el campeonato estatal de beisbol, donde la pasión por este deporte hizo que Andrea siguiera los pasos en el sofbol, por lo que ahora busca llegar a lo más alto del periodismo deportivo, especializándose en el rey de los deportes.

“El ver como mi papá practicaba este deporte con tanta pasión me motivó a esto, yo lo seguía a cada campo en el que tenía que jugar cuando andaba de gira con su equipo, sin duda él me transmitió esa pasión con la que me desempeño ahora”, expresó Andrea Villaverde.

Además de llevar la sangre pelotera heredada por su padre en las coberturas del Béisbol en la Ciudad de México, Villaverde logró obtener una medalla de plata en una Olimpiada Nacional disputada en Chihuahua en el 2019, además de participar destacadamente en cuatro nacionales con la Sub-22.

Cabe destacar que la reportera con orígenes de Madera, ya ha logrado realizar entrevistas a peloteros de talla nacional e internacional con el medio de comunicación antes mencionado, con el que pudo realizar coberturas a la Liga Mexicana del Pacifico, la Liga Mexicana del Softbol y a algunos jugadores que viajaron para representar a México en la Serie del Caribe.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

La softbolista compartió que uno de sus sueños es llegar a entrevistar a los mejores jugadores del béisbol profesional, declarando que espera en un futuro poder trabajar en el estado de Chihuahua y poder cubrir la Liga Estatal de Béisbol, agregando que: “la sangre me llama, regreso siempre cuando puedo para visitar a mi familia”.

Por último, la periodista y especialista del béisbol, mencionó que a día de hoy no se olvida del deporte que tanto ama, como lo es el softbol, puesto que continúa practicándolo en el sur del país, dentro de una de las ligas locales de esta disciplina en la Ciudad de México.