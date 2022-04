Debaten diputados locales por posicionamiento de reforma eléctrica desechada

Diputados locales del PAN, Morena, PRI y Movimiento Ciudadano, debatieron en sesión de este martes sobre el dictamen de reforma eléctrica, el cual fue desechado el pasado domingo tras no lograr Morena y aliados en la Cámara de Diputados la mayoría calificada.

El primero en subir a tribuna fue el coordinador de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez y expresó que el presidente de la República llamó traidores a quienes se opusieron a su reforma eléctrica, a lo que el diputado respondió que el verdadero acto de traición a la patria es empobrecer deliberadamente al país con políticas populistas e ineficientes.

Chihuahua “Reforma a la Ley Minera no tiene fundamento”: Especialistas

“Este retropopulista, llama traidores a la patria a millones de mexicanos que no tienen miedo a competir, que no tienen miedo a trabajar para lograr, pero no, señor retropupulista, el traidor a la patria es aquel que la empobrece deliberadamente”, apuntó.

Posteriormente el diputado del PRI, Edgar Piñón participó y dijo que el Revolucionario Institucional construyó, carreteras, distritos de riego, presas, consolido la clase media mexicana, instituciones como el IMSS, INFONAVIT, PEMEX, CFE, entre otras, a diferencia de este gobierno que se dedica a destruir.

El domingo fue un día para la historia, porque se ganó la división de poderes, porque México no debe de tener la visión de una sola persona, ni autoritarismo, concluyó.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Asimismo el coordinador de la bancada del PAN, Mario Vázquez expresó que la reforma no pasó porque nos remonta a un pasado que no queremos porque México no pude estar aislado del mundo y no solo relacionarse con Venezuela.

En 2021 Va por México tenía en claro un objetivo que era para frenar al retroceso de nuestro país, y esto no es una traición de México, sino el cumplimiento de un mandato de los representados.

Pretender dar el control a un político de la peor calaña de nuestro país, no poder ser posible dijo el líder de la bancada del PAN.

Por último el coordinador de Morena, Edin Estrada, dijo que no se pueden seguir defendiendo los vicios del 2013 y solo para jugar a la oposición, olvidando lo fundamental que es México.

Dijo que solo es recordar al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno quien sin fundamento, expresó solo un “No va a pasar” es decir un argumento muy pobre.

“Concuerdo con el presidente de llamar a los 223 legisladores traidores, porque bloquearon a México la posibilidad del desarrollo energético”, concluyó Estrada Sotelo.