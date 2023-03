Debe aumentarse la tarifa porque "no somos beneficencia": Concesionarios de transporte

Este jueves 30 de marzo sesiona el anticipado Consejo Consultivo de Transporte, en el mismo se definirá la que será la la nueva tarifa para las rutas alimentadoras en todo el estado. En ese sentido, Juan Gómez líder transportista de la CATEM y Francisco Lozoya de la CTM se pronunciaron al respecto de lo que será el primer aumento desde hace 7 años. Ambos concesionarios coincidieron en la necesidad de que se presente el aumento, toda vez que ellos no son “una beneficencia” como indicó Juan Gómez.

Por su parte, Juan Gómez concesionario de la CATEM, explicó que el tema de la tarifa es uno que ha venido arrastrándose desde hace años y en la actualidad existe una situación por demás complicada financieramente.

“Esperemos que sea una actualización prudente para poder lograr las mejoras que la ciudadanía está esperando”, puntualizó el transportista, mismo que de momento dijo desconocer el monto final de la tarifa.

Asimismo, el concesionario indicó que no todas las mejoras pueden realizarse solamente por parte de ellos, sino de la mano con la subdirección de transporte.

Gómez indicó que muchas rutas ya no son rentables, por el contrario estas se realizan por obligación, apuntando a que no pretende hacer un gran negocio sino tener recursos para prestar un buen servicio a los usuarios.

Indicó Juan Gómez que hay rutas que trabajan con 45 pasajeros en todo el día, con una tarifa de 9 y 4.50, con esto no alcanza a llenarse el tanque .“Se esta operando haciendo todo lo que esta en nuestras manos para prestar el servicio. Esto no es magia no es casualidad ni somos tampoco la madre Teresa de Calcuta no somos una beneficencia publica somos prestadores de servicio público nada más”.

De igual manera, Francisco Lozoya, líder transportista de la CTM señaló que es posible que la tarifa quede definida cerca de las 21:horas, toda vez que la sesión está agendada a las 18:00 horas y se prevé que duré cerca de dos a dos horas y media.

Lozoya confía en que la tarifa se aplique a partir de abril, tal como fue señalado por la gobernadora del estado Maru Campos y recientemente por el secretario general de gobierno, Santiago de la Peña.

Respecto a una tarifa que trascendió este día, mismo que se ubica sobre los 12.50 pesos, el líder de concesionarios de la CTM dijo estar aún en espera de la propuesta que les de el gobierno y llegar a un acuerdo para continuar con el financiamiento del sistema.

“Ya después de las 6 sale la cifra y ojalá que si nos la aprueben…primero que nos hagan la propuesta y luego ya nosotros veríamos con los cálculos que nosotros llegamos a ver si es posible”, manifestó Lozoya.

Con un costo de 9 pesos en las rutas alimentadoras y de 7 pesos en la ruta troncal, Chihuahua es el quinto estado del país con el precio más bajo en el transporte público, de acuerdo a un comparativo realizado por “Líderes Empresariales”, con datos de portales de gobiernos estatales.

Santiago de la Peña, aseveró que tal y como lo anunció la gobernadora María Eugenia Campos, se tiene previsto para los resultados de dichas reuniones, puedan publicarse en el Periódico Oficial del Estado, para el día 1 de abril.