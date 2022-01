Debe modificarse asignación de percepciones y prestaciones a Consejo del IEE: GP Morena

Cuauhtémoc Estrada Sotelo, coordinador del Grupo Parlamentario (GP) de Morena en el Congreso del Estado de Chihuahua, señaló que los montos de las erogaciones para compensaciones, prestaciones y liquidaciones en órganos autónomos como el Instituto Estatal Electoral (IEE) deben modificarse y transparentarse.

Lo anterior, señaló, para que la ciudadanía y las legislaturas en turno, conozcan los conceptos en los que se basan, de manera que se pueda determinar si los montos son los adecuados.

“Sabemos que los órganos autónomos tienen facultades para determinar, así lo dicta la ley, internamente a cuestión de sus gastos, pero con independencia de eso, nosotros hemos insistido en que sí debe de haber una revisión en ese sentido”, aseguró.

Tanto a nivel federal como local, los órganos electorales han manifestado que dejan de realizar tareas de su objeto, que les son inherentes por cuestiones presupuestales.

“El IEE el año pasado no llevaron a cabo la organización de las elecciones seccionales de los municipios, porque no había presupuesto, y era un costo de 38 millones de pesos, aproximadamente, no se han llevado a cabo las consultas a pueblos originarios, las cuales son requisito si no, no puede haber reformas en esa materia a nivel local, tenemos detenidas varias reformas porque faltan esas consultas”, expuso.

Como propuesta para solucionarlo, el GP que coordina, a finales de 2021 propuso reducir al 50 por ciento la asignación a partidos políticos de parte del IEE, al modificar la fórmula que establece la Constitución local, y que ese ingreso se pudiera usar para procesos electorales que se han asignado a los ayuntamientos.

Debido a que la autonomía les permite fijar las percepciones de consejeras y consejeros, y solo se transparenta una parte, el cumplir con la ley no significa que sea ético asignar tales montos para esa parte y dejar de cumplir con las tareas que les corresponden, advirtió.

“Ni modo que pongamos al IMSS a organizar las elecciones o hacer las consultas, cuando para eso fueron creados los órganos electorales”, dijo.

Resaltó que es necesario valorar si los oples (Organismos Públicos Locales Electorales) deben mantenerse, frente a la duplicidad de funciones con el órgano electoral nacional, pues implica un doble presupuesto.

“Ahorita batallamos más y si estuviéramos en proceso electoral, para saber qué función le toca a uno o al otro, porque parecen muy duplicadas, y poder analizar si ambos son necesarios, sé que es un tema que no le gusta a todo mundo, pero sí tenemos que preguntárnoslo”, observó.