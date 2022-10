Debemos dejar de hacernos tarugos, este país está militarizado desde hace tiempo: Domínguez

“Creo que ya tenemos que dejar de hacernos tarugos todos, este país esta militarizado desde hace tiempo, porque el ejército ha respaldado las acciones de seguridad pública desde hace cuatro sexenios y nosotros actores políticos, sociales, gobiernos de todos los niveles, legisladores, no hemos asumido la responsabilidad de poder crear un mando policial civil con fortaleza adecuada para el país”, así lo expresó el dirigente estatal del PRI, Alejandro Domínguez, tras ser entrevistado sobre la aprobación en la Cámara de Diputados de la ampliación de las fuerzas armadas hasta el 2028 en acciones de seguridad pública.

Agregó el líder priísta en el Estado que en el gobierno de Vicente Fox se creó la Agencia Federal de Investigación, Felipe Calderón la policía federal, Enrique peña la Gendarmería Nacional, y hoy la Guardia Nacional, pero no se ha realizado un esfuerzo para hacerla civil, así como el esfuerzo para que tenga todos los instrumentos necesarios para combatir la delincuencia.

Aclaró Domínguez Domínguez, que no están a favor de que los militares manejen la seguridad del país, sin embargo las circunstancias de inseguridad en el país, hacen que se tomen estas medidas.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Lo triste de este caso, es que en estos tres años, nos dijeron que la estrategia fue “abrazos no balazos”, y no se mejoró la Guardia Nacional, no se invirtió, no se capacitaron a los policías, no se preparó labor de inteligencia, no se intervinieron las finanzas de los grupos delincuenciales, no se generó una estrategia en conjunto para poder solucionar el problema de inseguridad y en el poder legislativo no se generó la supervisión adecuada a la evolución del proyecto de la Guardia Nacional”, señaló.

En la reciente aprobación, se plantea una serie de mecanismos semestrales para poder revisar el avance de la consolidación, además de establecer que el titular de la GN y de Seguridad Pública, comparezcan ante una comisión del Congreso de la Unión sobre los resultados, además de que si los resultados no son positivos, será obligatorio realizar las correcciones necesarias, acciones que se debieron realizar hace 15 años y lamentablemente apenas se van a hacer hoy, añadió el presidente del CDE del Revolucionario Institucional.

Abundó que está seguro que ningún gobernador o un alcalde en el país, en su sano juicio van a pedir que el Ejército deje de ayudar en las acciones de seguridad pública, por la situación grave en México.

Refirió que en el Estado de Chihuahua existen 4 mil 890 elementos de estos 1 mil 200 son estatales y municipales, es decir cerca 3 mil 500 entre GN y ejército, agregado a ello sin Fortaseg, esto no tendría un buen final en materia de seguridad.