Debemos pensar más en Chihuahua que en los partidos políticos: Vázquez

El Congreso del Estado instaló la comisión especial de la reforma integral a la Constitución Política del Estado de Chihuahua, la cual es presidida por el diputado Mario Vázquez Robles.

El coordinador del Partido Acción Nacional explicó que la Constitución es un documento político normativo y en el cual se plasma la visión de Estado que se quiere para Chihuahua. “Se trata de un documento que data de 1921, es decir tiene 101 años, la última gran reforma que se realizó fue en 1994. A lo largo de estos 28 años se han realizado al documento 179 reformas y adiciones, lo que habla de que tiene muchos parches, incluso el estilo legislativo de forma y de fondo es un estilo muy dispar, con lenguaje y conceptos superados por la Constitución, por eso consideramos que se tiene que reformar”.

Indicó que conforme a los planes para sacar esta legislación, estaremos en posibilidades de contar en noviembre de este año con una nueva reforma integral a la Constitución Política de Chihuahua.

En cuanto al beneficio directo que el ciudadano tendrá con esta reforma, se reflejarán varios aspectos como el de derechos humanos, “la dinámica social ha cambiado desde la perspectiva de los derechos humanos donde cada vez se amplía más y por ello tenemos que buscar cómo garantizarlos, porque una cosa es establecer un derecho en la Constitución y otra cosa es garantizarlo. Garantizarlo es colocar aquellos dispositivos necesarios para que el ciudadano se beneficie, por ejemplo, yo puedo saber que tengo derecho a la salud, porque está establecido, pero en el cómo concretar ese derecho”, dijo el legislador.

“La Constitución implica ese documento en el que tenemos que vernos para la incorporación de las leyes secundarias que van en armonía con la Constitución federal y los tratados internacionales, como el pacto de San José de la Convención Interamericana, y a partir de ahí empiezas a garantizar los derechos”.

Garantizar la Constitución como un documento en el que todos nos veamos, va a depender de la participación amplia de la sociedad, de la óptica del gobierno, los órganos autónomos, el poder Judicial, de la cámaras, de los colegios, porque la Constitución no es un documento solamente jurídico, ya que incluso es más político que normativo, de ahí que entendemos que tiene que ser una conjunción y un acuerdo por las fuerzas representadas en el Congreso.

La seguridad en la justicia es otro de los beneficios que la ciudadanía obtendrá derivado de esta reforma a la Constitución, pues al reformar la ley referente al poder Judicial será para la incorporación de las nuevas tecnologías en los procesos judiciales y con ello lograr juicios más ágiles.

En cuanto a la votación de la reforma, Vázquez Robles indicó: “A mi juicio no es suficiente tener las dos terceras partes necesarias para la reforma a la Constitución, queremos más que eso, pero va a depender de la actitud de las fuerzas minoritarias para lograr más de los 22 votos, para eso se trabajará y por eso es que se decidió que la conformación de la comisión especial, que me honro en presidir, estuviera integrada por todas las fuerzas políticas representadas en el Legislativo”.

La comisión especial tendrá la tarea de realizar el análisis de cada una de las propuestas, así como de revisar la viabilidad jurídica de cada propuesta para integrarla al marco jurídico.

En cuanto al legado que buscará el PAN dejar en esta reforma, el congresista detalló, “yo me resisto a pensar en términos de que ¿el PAN qué va a sembrar?, yo creo que una reforma tiene que tener vocación de permanencia, es decir no queremos una reforma para la coyuntura actual donde Acción Nacional es gobierno, sino pensando en que la oposición puede llegar a ser gobierno porque la política es dinámica, incluso donde nuestro partido no llegue al gobierno, eso es pensar más en Chihuahua que en los partidos políticos y eso nos dará una mejor visión”.

Hay una gran variedad de temas que analizar, por ejemplo, si es el tiempo en que el Municipio continúe con Código Municipal o ya es necesaria una ley orgánica municipal, los permisos que antes pertenecían a los ayuntamientos como la venta de alcohol, siga en la administración estatal, por citar algunas propuestas, dijo Vázquez Robles.

“Otro aspecto a valorar es en relación con los órganos autónomos, es la posibilidad de que el Ichitaip, el Instituto Estatal Electoral, la Fiscalía General del Estado, comparezcan ante el Congreso del Estado a rendir sus informes anuales, como lo realiza la Comisión Estatal de Derechos Humanos”.

“Es un camino largo de varios meses, en el que se realizarán foros, consultas, mesas de análisis en cada una de las áreas de los poderes y órganos, academias, así como más de 70 reuniones en la Sierra Tarahumara, lo que permitirá recibir un gran número de propuestas”.

En los temas en donde no haya coincidencia, se dejarán para la última etapa, para no frenar los avances de la reforma y posteriormente sacar una propuesta integral, explicó el panista.

La participación de todos los sectores y poderes es importante, pero el aporte del Ejecutivo es fundamental, ya que es desde donde se organiza el gobierno y donde se aplica la política pública, por eso es trascendente las propuestas que se realicen para una reforma de este calado.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Por último, el líder de la bancada del PAN detalló que se contará con una agenda cronológica para medir el avance de la reforma, para lo cual se estima que en noviembre ya tengamos nueva reforma integral a la Constitución local.