Deberá reconformar su terna la Facultad de Zootecnia y Ecología

El rector interino de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Heliodoro Araiza, en su calidad de presidente del Consejo Universitario, devolvió a la Facultad de Zootecnia y Ecología, la terna que se había conformado por el Consejo Técnico y por medio de auscultación interna, por lo que la Unidad Académica tendrá tres días hábiles para reconformar la terna y remitir a la Asamblea.

Lo anterior, toda vez que se consideró que hay una imposibilidad de dar cumplimiento a la terna correspondiente por la renuncia de la maestra Diana González, quien, una vez conformada la terna por el Consejo Técnico de la Unidad Académica, remitió al Consejo Universitario su renuncia al proceso de elección.

Por lo anterior, dijo el rector Araiza Reyes, la terna no cumple con los requisitos, toda vez que una de su integrante no tiene la voluntad de participar en el proceso, por lo que apeló al artículo 32 de la Ley Orgánica de la UACh, para devolver a la Facultad la terna, de modo que se pueda volver a hacer una auscultación nuevamente entre la comunidad universitaria para conformar una nueva terna.

“Después de haber analizado un análisis jurídico de la situación, que es inédita, después de realizar el estudio y en consulta con el Abogado General de la Universidad, consideramos.

que es aplicable artículo 32 de la Ley Orgánica, en la que se indica que se devolverá la terna y la Facultad tiene tres días hábiles para reconformar la terna o bien”, comentó el Presidente de la Asamblea.

Lo anterior, toda vez que uno de los requisitos para ser aspirante a un cargo de esta naturaleza es el de la voluntad, y al renunciar voluntariamente a participar en este proceso, a maestra Diana González no puede participar en la terna y por ende, no puede ser votada por el Consejo Universitario, en tanto no tenga los integrantes con todos sus requisitos.

Previo a esta votación, la Comisión de Honor y Justicia del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Chihuahua, emitió diversos dictámenes en los que consideraron infundados e improcedentes los motivos por los que se impugnaron la conformación de la terna en la Facultad de Artes, así como de la denuncia por supuesto tráfico de influencias contra Luis Rivera Campos y Luis Alberto Fierro Ramírez.