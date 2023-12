Deberán emitir nueva convocatoria para nombramientos de magistrados en salas pendientes

Andrés Pérez Howlett y Alfredo Chávez, integrantes de la Comisión Especial para la Selección de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dieron a conocer que dicha instancia conformada por los tres poderes; es decir el ejecutivo, legislativo y judicial, deberán emitir una nueva convocatoria a fin de sacar adelante el nombramiento de los magistrados en las salas pendientes.

Luego de que la madrugada de este miércoles no se logró llegar a un acuerdo respecto al nombramiento del magistrado para la Primera Sala Civil Regional Distrito Bravos, se deberá iniciar una nueva convocatoria la cual deberá emitir la Comisión Especial.

De acuerdo a lo comentado por Pérez Howlett y Chávez Madrid, las tres personas aspirantes que conformaban la terna votada por el Pleno ya no podrán participar; empero, especificaron que se debe revisar la ley, pues no se conoce si hace referencia a que no se puede presentar la misma propuesta o ninguno de los aspirantes.

Cabe recordar que la terna estaba conformada por Rosa Isela Mora Bustillos, Georgina Ávila Silva y María Ávila Serna; esta última, generó gran polémica, pues varias personas aseguraban que ella sería la elegida dado a que se tienen “favores políticos” por saldar.

Comentaron que esperan que sea en enero cuando esa Sala y la Segunda Sala Penal Regional Distrito Bravos, la cual se encuentra desierta debido a la falta de aspirantes, puedan reiniciar su proceso para la selección de los magistrados.

En cuando a Cuarta Sala Penal Regional Distrito Bravos y la Quinta Sala Penal Distrito Morelos, recordaron que se debe esperar a que se determine una resolución respecto a los amparos que fueron interpuestos y que son los que detuvieron la selección.

Pérez Howlett compartió que fueron más de 40 amparos los que se presentaron en contra de este proceso; sin embargo, muchos fueron resueltos de manera inmediata, razón por la cual no se dio a conocer, mientras que actualmente se está a la espera de que los que sí lograron mayor impacto, sean resueltos.