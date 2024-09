Decano Luis Alfonso Rivera Soto se despide de la UACh tras 57 años de servicio

El decano de la Facultad de Derecho de la UACh, Luis Alfonso Rivera Soto, quien estuvo dentro del cuerpo de docentes por más de 57 años, la mañana de este martes checó entrada por última vez antes de hacer oficial su retiro de la docencia.



El decano Rivera Soto entró por la puerta principal de la facultad que se encuentra en el Campus I de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh), en conjunto con el rector Luis Rivera Campos, el director de la facultad César Gutiérrez Aguirre, el profesor Alejandro Rivera Soto y directores de diferentes facultades, quienes fueron recibidos con aplausos.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Por el convivio, el decano Luis Rivera Soto expresó su felicidad, cariño y gratitud hacia todas las personas que asistieron para pasar su último día en la facultad con él.

Asimismo, indicó que el cariño y el afecto que le tiene a la Universidad y a esta facultad, no la siente nada, dado que ha pasado medio siglo en esta casa de estudios, formando a decenas de generaciones de estudiantes.

Foto: Daniela Padilla / El Heraldo de Chihuahua

Por su parte, el rector Luis Rivera Campos Comentó que en este día el decano checo por última vez con el número de empleado 649, luego de más de 50 años prestando sus conocimientos para educar a los jóvenes chihuahuenses.

“Los universitarios nos sentimos orgullosos, me toca ser parte de su familia y como descendiente me toca sentirme orgulloso”, expresó el rector, indicando que no era el decano de la facultad, sino de la universidad.

Foto: Daniela Padilla / El Heraldo de Chihuahua

El docente Alejandro Rivera Soto, quien es hijo del decano dio las gracias a todos los presentes por su presencia y el cariño que le han brindado a su padre, haciendo el último día en la facultad, el lugar que más ha disfrutado, el mejor.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Asimismo, señaló que el decano Rivera Soto ha forjado no solo a docentes de generaciones de abogados, sino a personas de bien y responsables que ahora son parte de la sociedad.

Durante el convivio, un grupo de mariachi interpretó diversas melodías mientras que los presentes, desde docentes, estudiantes y egresados pasaban a saludarlo y a desearle una excelente, así como a darle las gracias por su servicio como formador de abogados.