¿Ya te inscribiste? Decenas acuden a registrarse al programa "Mujeres con Bienestar"

Decenas de mujeres han acudido este viernes a las instalaciones donde se ubican los módulos de la Secretaría del Bienestar, en la ciudad de Chihuahua, para inscribirse en el programa "Mujeres con Bienestar" de 63 y 64 años.

En el Módulo Vallarta, comenzaron a arribar cerca de las 10:00 horas, y en los primeros minutos de la jornada la fila aumentó considerablemente. Sin embargo, el lugar no estuvo abarrotado como ocurre en otras ocasiones, debido a que esta pensión está enfocada sólo a mujeres.



Las asistentes mencionaron que la atención que se brinda es rápida y consiste en la revisión de sus documentos y del formato que deben llenar para quedar registradas y recibir la pensión de 3 mil pesos por bimestre. En el módulo instalado en las oficinas de Bienestar Ocampo también se registra una buena afluencia.

Algunas mujeres que se encuentran sentadas a un lado de las instalaciones, en espera de pasar a inscribirse, mencionaron que hay una buena organización, pues desde aquí arriba se les indica dónde ubicarse para evitar que permanezcan de pie demasiado tiempo. Posteriormente, van pasando conforme les llama el personal encargado de la organización de las inscripciones.



La señora Dominga compartió que debido a que se dedica al hogar desde hace 30 años, nunca tenido la oportunidad de recibir un apoyo económico directamente. Añadió que como ella, varias mujeres que conoce, entre vecinas, amigas, y familiares, "se han dedicado al hogar desde que se casaron y es el marido quién sale a trabajar".

"Yo creo que este apoyo es muy bueno porque de alguna manera nosotros también hemos trabajado durante muchos años en nuestras casas, y es una forma de reconocer las labores del hogar", mencionó Dominga.



A su vez, la señora Lety opinó esta pensión les permite ayudar en sus gastos personales, administrando su propio dinero, "no porque me haya faltado qué comer, o porque haya tenido problemas económicos porque mi esposo no se haya hecho cargo, pero es quien trabaja y de alguna forma quien decide cómo dividir el dinero".

"Con este apoyo vamos a poder tener nuestro propio dinerito, ya después a los 65 la pensión completa", puntualizó.



Cabe recordar, que este viernes se registra a mujeres cuyo primer apellido inicie con las letras S, T, U, V, W, X, Y y Z. El día de mañana, sábado 12, de octubre, se pueden inscribir todas las mujeres de 63 y 64 años, con inicial del primer apellido de la A a la Z.

La inscripciones de realizan en Avenida Ocampo, casi esquina con 1 de Mayo, frente al Parque Lerdo, y en calle Río Satevó, número 7117, a partir de las 10:00 horas por orden alfabético, por la inicial del primer apellido.