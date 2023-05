Decisiones de política deben seguir en manos de la ciudadanía: Pérez por proceso de revocación

“Como mexicana, como política, yo siempre he luchado por que la ciudadanía se empodere y siempre lo seguiré haciendo. La decisión debe seguir siempre en manos de la ciudadanía en temas sociales o políticos”, fue lo que comentó la diputada por el Distrito 10, María Antonieta Pérez, tras darse a conocer que se iniciará un proceso de revocación en su contra.

Pese a estar de acuerdo con los ejercicios de participación ciudadana, confesó que, en su caso, le extrañó tal suceso, pues señaló que las causas comentadas en la solicitud de revocación por parte de los promoventes, “no tienen fundamento ni sustento legal”.

Insistió en que las causas que se muestran en la petición a fin de sustentar la solicitud, no son de su competencia o son falsas; por ejemplo, alegan que no audita al Gobierno Estatal, y que ha sido omisa en auditar el recurso del Distrito 10, pero recordó que los distritos no tienen la obligación de hacer eso, pues el nivel más bajo que se obliga a auditar es la alcaldía.

Juárez

La acusan de tener “en total abandono a Ciudad Juárez” en temas referentes a los servicios públicos como el alumbrado, transporte, pavimentación de calles, entre otros, pero resaltó que esos temas son de competencia de la presidencia municipal.

También se señala que no presenta transparencia en su trabajo, pero garantizó haber entregado todo al Órgano Interno de Control. Y respecto a la recriminación de que no legisla en favor del municipio, detalló que ha presentado 7 iniciativas en ese rubro, además de otras tantas que competen a otros gobiernos.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Pese a que hizo llegar su respuesta en donde explica lo antes mencionado, dijo que se mantendrá sometida al procedimiento que los ciudadanos decidan y estará atenta a cómo se va desenvolviendo el ejercicio ciudadano, haciendo hincapié en que continuará trabajando pues “hay muchas cosas que no puedo distraerme”.

Concluyó reiterando comprender que en la política no se le puede caer bien a todos, pero respeta el derecho que tienen los ciudadanos de solicitar dicha herramienta de participación ciudadana.