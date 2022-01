Decomisos de "chuecos" son extorsiones para los propietarios: Identifi-k-t

El Coordinador Estatal de Identifi-k-t, Manuel de la Rosa Sígala, desaprobó que las autoridades anunciaran el retorno de los decomisos de vehículos “chuecos”, por lo que anunciaron que de iniciar esta estrategia, buscarían organizarse de nueva cuenta para evitar este tipo de afectación al patrimonio de las familias en Chihuahua.

“Tuvimos un acuerdo con la administración pasada, que no iban a molestar a los propietarios de los vehículos hasta el año 2010, que cuenten con seguro y sin polarizado, hasta el momento se ha respetado y esperemos que así continúen, porque en muchas ocasiones estos decomisos son más para buscar extorsionar a los conductores y obtener mordidas de los agentes” señaló el coordinador de la asociación de identificación de vehículos extranjeros.

Dijo que por el momento no han tenido reportes donde se estén reactivando los decomisos, pero que estarán atentos a cualquier novedad que pueda suceder en este sentido, ya que destacó que en caso de que se realice un aseguramiento de cualquier vehículo, es casi imposible recuperar el mismo.

Manuel de la Rosa Sígala, aseguró que por el momento, el anuncio realizado por el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, no ha tenido impacto real en este sentido, ya que solo fue un anunció y hasta el momento no hay reglas, requisitos, costos ni nada formal para que las personas puedan regularizar estas unidades.

“Mientras no haya un decreto real de regularización, no hay nada más allá que declaraciones, vamos a seguir organizándonos para defendernos de los decomisos y las extorsiones que generan los agentes, el famoso decreto solo fue un acuerdo con los estados fronterizos, pero no hay nada seguro hasta la fecha” señaló.

El líder de la asociación Identifi-k-t, dijo que por el momento incluso tienen acuerdos con mandos de seguridad para trabajar de la mano con la identificación de los vehículos de procedencia extranjera, y se cercioran que los que porten engomados de la asociación, cumplan con los requisitos para que puedan circular libremente.

Manuel de la Rosa, invitó a todos los propietarios de vehículos de procedencia extranjera, a que cumplan con los requisitos como contar con seguro a terceras personas, licencia de conducir y un engomado para que pueda ser identificado el vehículo, ya que no contar con alguna de esos requisitos podrían ser sancionados o decomisados los vehículos.

El Coordinador regional, comentó también que los vehículos que han sido asegurados, pasan a un proceso con la Secretaría de Hacienda que hace imposible recuperar la unidad, incluso, menciona que a los propietarios los pueden multar por el supuesto contrabando, a pesar de que el propietario no sea quien introdujo el vehículo al país.