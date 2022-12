Defensa de Aras interpondrá recursos legales para que profe de Conta no obtenga inmueble

El abogado defensor de un grupo de afectados por la financiera Aras, Mariano Cordero, adelantó que en caso de que los amparos promovidos por el ciudadano Jorge C. P., para apropiarse una de las casas aseguradas a Aras, interpondrán otro recurso legal para evitarlo, incluso se buscaría establecer la comisión de un delito.

Mariano Cordero, hizo énfasis en que Jorge C. no tiene forma de acreditar la adquisición legal de ese inmueble, por lo que aseguró que los amparos promovidos no van a dar la suspensión definitiva a su favor.

Chihuahua Profe de conta pretendió ocupar una casa de Aras con cinco amparos

“Si llegara a ganar el amparo y le concedieran la protección de la justicia federal, un servidor como abogado de unas de las víctimas, voy a promover las nulidades de esas operaciones de compraventa”, señaló el jurista.

Añadió que se podría establecer la asociación delictiva entre en “presta nombres” y el beneficiario de ese tipo de operaciones, debido a que esas viviendas se adquirieron con el dinero de las víctimas.

El abogado explicó que hay dos escenarios, el primero refiere a que si el comprador aplicó algún truco de comprar enserio esa propiedad, la perdería porque ese dinero no le corresponde, de lo contrario, si la compra se hizo de manera correcta, sin trucos, el acto de impugnaría tratando de anular ese tipo de operaciones.

“Con esto se generaría una denuncia penal en contra de la persona que busca apropiarse del inmueble, por ser un beneficiario de las operaciones delictivas que realizó la financiera Aras; incluso, si los juicios mercantiles llegaran a tener efecto, nosotros estamos preparados para interponer un concurso real de acreedores”, aseveró.

En este sentido, reiteró que, si la persona que se dice propietaria de la casa, si no ha terminado de pagarla, entonces todavía no tiene derecho sobre el inmueble, por lo que aún está asegurado y si forma parte del capital que adquirió Aras con el dinero de los ahorradores, esa casa le pertenece precisamente a las víctimas, no a la financiera.

Puntualizó que, para dar el debido seguimiento a la situación, se interpondrían recursos jurídicos por la vía civil, mercantil y penal, mediante el establecimiento de un vínculo entre la o las personas que hayan comprado y el dinero del que Aras se apropió de manera ilícita.