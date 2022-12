Deja ISSSTE sin quincena y aguinaldo a personal de enfermería

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) delegacion Chihuahua, no realizó el pago correspondiente a la primera quincena de diciembre y aguinaldo, al personal de enfermería que desde el pasado jueves informó a este rotativo estos hechos.

El personal esperó durante días la llegada de los cheques que se les había prometido, llegarían de último momento el día de ayer, sin embargo, esto no ocurrió.

Ante esto, el personal que debió recibir alrededor de 16 mil pesos (por persona) difundieron un texto en el que exoresan su molestia y tristeza pues no tendrán dinero para los obsequios que darían a sus hijas a hijos, para la cena navideña y en general, para sus gastos.

El texto señala :

Chihuahua, Chih. 24 de Diciembre 2022

Hoy quiero agradecer personalmente a los directores, a los departamentos responsables del área de tesorería, al personal de la Cd de México. Hoy agradezco personalmente a Dios el tener la dicha de poder compartir con mi familia, pues más que bendecidos estamos.

Pero en lo personal, quiero agradece a ustedes, responsables de que nuestro pago no llegara en estas fechas tan importantes. Ustedes que se han manejado con mentiras sólo para "callarnos" la boca, burlándose de nosotros haciendonos creer que todo estaría bien, dando largas y largas en estos días.

Gracias porque me llena de tristeza el saber que ni nuestra representante a nivel nacional, pudo darnos una solución, evadiendo cada queja, cada sugerencia cada conversación de nosotros que hemos estado desesperados y exigiendo algo que ya trabajamos, que por ley nos corresponde.

Ustedes, no dando una respuesta concreta, primero diciendo que el miércoles, jueves , viernes y ahora resulta tienen hasta el 15 de enero para pagarnos, cuando al personal de pago electrónico ya recibió todo lo que a nosotros no nos han dado

¿Se les hace justo?

Nosotros seguimos trabajando,seguimos brindando el servicio a nuestro personal derechoabiente con una sonrisa, intentando salvar una vida porque somos profesionales, no tomando en cuenta las nesecidades personales de cada uno de nosotros , ustedes no saben las preocupaciones que cada uno tenemos, hasta el día de hoy.

Hasta hoy me doy cuenta que nuestra institución, que el personal que nosotros mismos elegimos, que apoyamos para que se sentaran en esa silla donde están ahorita, no nos respaldan, no nos dan la cara pues solo han estado "pasándose la pelotita" de mano en mano.

Agradecidos estamos con el personal que nos ha apoyado, que es solo una persona que estado al pendiente, de ahi en más, consideren las propuestas próximas a elegir antes de sentarse en un sindicato, en una silla grande , antes de ser una autoridad que antes de todo hay que tener calidad humana, porque ese papel no lo puede cubrir cualquiera!

¡No hay papel para imprimir, ya vienen cheques en camino! ¡Felices fiestas, feliz Navidad! ¡Me dueles Issste, DesepcionISSSTE