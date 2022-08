Deja lluvia afectaciones en la zona sur de Chihuahua Capital

Parques inundados, árboles derribados, y profundos baches, es parte de las afectaciones que sufrieron las calles y avenidas de Chihuahua Capital por la lluvia registrada durante la noche del jueves y madrugada del viernes 26 de agosto, que presentó un acumulado de 18.4 mm de precipitación que ocasionaron nueve servicios atendidos por el H. Cuerpo de Bomberos, entre los cuales se contabilizaron tres inundaciones y seis autos varados.

Entre las ubicaciones de arrastre de vehículos, se atendió uno en la calle Pinabete y calle Décima; en la calle 80 y media y avenida Nueva España fue reportada una inundación a vivienda, donde se brindó ayuda a los moradores. Así mismo, en la calle Zepelín y calle 39, se reportó otra inundación. En el fraccionamiento Monte Verde, en la calle Llanura Morera, también reportaron una inundación en el patio de la vivienda.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

También se reportaron vehículos varados en el Camino a Carrizalillo, donde intervinieron los voluntarios del Grupo Rescate 4x4, con servicios exitosos.

Juan Manuel Morales, jefe del H. Cuerpo de Bomberos, reportó que se reciben frecuentes reportes de autos varados – de los cuales, muchas veces están atascados en calles de terracería tipo arcillosa-.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

“Tuvimos seis reportes de autos varados en la corriente, en dos de ellos, las unidades acudieron y ya no los localizaron, porque pudieron mover los vehículos por sus propios medios, y se brindó atención”, compartió el Jefe Morales.

Algunos puntos problemáticos de escurrimientos de agua de las colonias son Nueva España, Calle 20, Calle Décima, 16 de Septiembre, Calle Tercera, donde el flujo de lluvia se va canalizando a una sola calle y la altura del agua se eleva.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

“Más allá de las concentraciones de agua, es que los conductores no tenemos la prevención de disminuir la velocidad para que las llantas no salpiquen el agua, lo que provoca que se mojen los componentes eléctricos del motor. También se recomienda no cruzar a una altura mayor de 30 centímetros, o más de la mitad de la altura de las llantas, lo que puede ocasionar arrastres en los vehículos.

Adicionalmente, fue reportado un árbol derribado por la intensidad y velocidad del viento, en la avenida División del Norte, próximo a la avenida Universidad, en la colonia Altavista. Por la mañana se cortó para retirarlo por partes con una motosierra, sin mayor afectación.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Así mismo, entre la Unidad Cuauhtémoc y Colonia Los Pinos, Parque El Triunfo, la gran está inundado un parque, la cancha de futbol, ahí baja el agua que desemboca en el paso a desnivel de la Vialidad Chepe y Luis L. León

Entre los múltiples baches que surgieron a raíz de los escurrimientos de agua y basura, un gran Diez carros fueron dañados en un bache de la avenida Tecnológico y División del Norte, puso denuncia, arribó Policía Vial, entre los daños están afectaciones a la suspensión, baleros, neumáticos entre otros.

Foto: Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

