Dejen de pensar que los maestros son de ustedes: Alfredo Chávez a Morena

“Yo voy a invitar respetuosamente a los compañeros de Morena a que dejen de pensar que los maestros de Chihuahua son de ellos, a que dejen de pensar que los maestros no tienen la capacidad para definir cuándo se quieren manifestar y cuándo no”.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Fue lo expresado por el coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), Alfredo Chávez, respecto a la controversia que se mantiene en torno a los nuevos libros de texto gratuitos y las diferentes manifestaciones que se han registrado en la entidad tanto a favor como en contra de los tomos proporcionados por la Secretaría de Educación Pública.

Aseveró que el Gobierno del Estado no es igual que el Federal, ya que no castigan a quien opina o actúa distinto a ellos como lo hace el presidente de la República; “los maestros, que se le quite a Morena la idea que tienen partido, los maestros son el mejor magisterio de México”.

En ese tenor, destacó la inteligencia que tienen los docentes para saber cuándo manifestarse, por lo que aseguró que en el PAN respetarán a los maestros que están en contra de la postura de la no distribución de los tomos, pero exigieron lo mismo para los que están a favor de las acciones que ha emprendido Campos Galván.

“En una democracia los maestros no son de nadie, los maestros son de México y son de los chihuahuenses, y no tienen color”, recalcó el panista quien garantizó que harán lo necesario para garantizar una educación de calidad a los estudiantes de la entidad.

Georgina Bujanda explicó que el motivo por el cual votaron en contra del punto de acuerdo presentado por Morena en la sesión pasada, el cual tenía el propósito de pedir a la Secretaría de Educación y Deporte que no castigue a los docentes que se manifestaron en favor de los libros de texto, fue porque vieron innecesario solicitar algo que la propia titular ya había dicho que no iba a suceder.

Por lo anterior, Bujanda Ríos aseguró que, los docentes van a ver a los legisladores del PAN como personas congruentes, dada la explicación previa, “por politiquería podríamos haberlo votado a favor con todo y que ya se había dejado más que claro que no se les iba a descontar”.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Finalmente resaltaron que el Grupo Parlamentario del PAN respeta y es aliado de las secciones del SNTE y entienden que tienen que ser responsables del cuidado del gremio, pero hacen un llamado a no politizar y no tomar partido en las disputas políticas que se puedan generar en el 2024, “los maestros son libres y no tienen color ni partido”.