Delegado de la SICT abandonó negociaciones, no se levantará bloqueo: Habitante de Tomochi

El ciudadano Rubén Solís, habitante de la comunidad de Tomochi, dio a conocer que ante la falta de respuestas por parte de las autoridades federales, para atender el problema de los tramos carreteros federales, permanecerán con los plantones y con la exigencia de una debida atención.

Aseguró que ante los manifestantes se presentó el director general del Centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes delegación Chihuahua, Sergio González Rojo, sin embargo, se fue enojado y huyendo por el estado de Sonora.

Cuauhtémoc Acude representante de la SICT a bloqueo de carretera en Tomochi

“Vino aquí a Tomochi, sabía que íbamos a ir a una manifestación en La Estrella, ahí la gente se le puso, estuvo bien crítico el asunto, de ahí nos fuimos a los límites con Sonora, llegamos a Yepachi, ahí no sabía que habría una manifestación, ahí fue donde se enojó el señor (titular de la SICT en Chihuahua), dijo que no era mi payaso y se retiró”, comentó.

Rubén Solís mencionó que desconocía de la manifestación en Yepachi, pero reiteró que la obligación del funcionario federal era la de atender a la gente, pues en teoría esos funcionarios están capacitados, incluso, pudo ofrecer las mismas explicaciones que los habitantes de los otros poblados.

“No nos comunican nada, la gente sigue muy enojada, lo que queremos es que venga personal del gobierno federal, pero que no sea este señor (Sergio González), que venga alguien y nos diga más o menos cuando va a llegar la maquinaria”, dijo.

Lamentó que el delegado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes los haya abandonado en las negociaciones, incluso desde la zona de la manifestación se fue para Hermosillo, Sonora, y ya no quiso atender ni responder nada.

El ciudadano dijo que el presupuesto para reparar desde el kilómetro 168 al 188, es decir, 20 kilómetros de ese tramo carretero, ya existe, sin embargo, se desconoce el motivo por el cual no se han realizado los trabajos.

“No sabemos por qué no lo han hecho, dicen que hasta que venga la maquinaria desde Parral, pero no sabemos qué pasa, pues ya tiene un año y no han hecho nada; no nos vamos a mover, aquí vamos a estar, no le vamos a quitar el honor a Tomochi, la gente de Ocampo y de otras comunidades también sigue muy enojada”, enfatizó el quejoso.