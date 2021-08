Demanda César D., por 3 mmdp a Javier Corral por daño moral

El exgobernador César Horacio D.J. demandó a Javier Corral Jurado y al estado de Chihuahua por 3 mil millones de pesos, por el supuesto daño moral que le han generado a lo largo de la administración estatal, al violar los procedimientos penales, tratados internacionales y la presunción de inocencia.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

El abogado y el representante del exgobernador, Juan Mendoza, informó que el día 16 de agosto, fue que se presentó la demanda ante un juez local, por el presunto daño moral que han generado en contra de su representado, ya que aseguró que han creado una imagen errónea de César Horacio.

Fotos: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

“Vulneraron la presunción de inocencia, violaron el debido proceso, Javier Corral Jurado, actuó como Juez, investigador y víctima de todo el proceso, lo exhiben como uno de los principales trasgresores, corrupto y corruptor. Como titular del ejecutivo generó la afectación, porque su actuar no está facultado como gobernador” comentó.

Fotos: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Reiteró que no se puede culpar a una persona hasta que se le pueda demostrar lo contrario, sin embargo, hasta antes de que fuera capturado, fue señalado como un corrupto y delincuente, sin que hubiera elementos de prueba o siquiera un proceso iniciado en su contra, según explicó el abogado.

“Dijo que se va haciendo cosas buenas, sin embargo, violar el debido proceso y denostar a una persona, no es una cosa buena, esta demanda no es lodo, son hechos que no se caerán, serán juzgados por quienes tienen esta labor, serán combatidas en los tribunales y no en los micrófonos, que la buena fe nos asistan a todos” comentó.