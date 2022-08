Demanda de juicio político vs Corral no tiene sustento: Rocío Reza

La diputada federal chihuahuense, Rocío Reza Gallegos, expresó que a su parecer la demanda de juicio político en contra del exmandatario estatal, Javier Corral, no tiene sustento para que se valide en la comisión jurisdiccional del Congreso del Estado.

Así lo expresó la legisladora tras la demanda interpuesta por el ciudadano, Gerardo Cortinas Murra y admitida para iniciar el procedimiento correspondiente, el cual consiste en la presentación de pruebas de ambas partes, para posteriormente el legislativo determine si se aplica o no la sanción que va de 1 a 20 años de inhabilitación .

Agregó que Reza Gallegos, que se mantiene ajena a esta situación, sin embargo a su parecer no tiene sustento legal dicha denuncia contra el exmandatario.

“Yo no podría decir si se trata o no de una persecución política, lo que sí, es que creo que no tiene sustento, además de que la ciudadanía lo que quiere son resultados de los gobiernos independientemente de partidos políticos y a eso es en lo que nos tenemos que abocar”, indicó.

“La gente no le interesa este tipo de cuestiones donde se señala al exgobernador que no tiene sustento para encarrilar un juicio político”, concluyó.

Cabe mencionar que el coordinador de la fracción parlamentaria del PAN, Mario Vázquez Robles, expresó que el actuar del exgobernador, Javier Corral, es una muestra clara de que ya no representa a los principios del PAN, mientras que la legisladora Rocío González Alonso, indicó que existen elementos para que se expulse en automático al ex gobernador, Javier Corral del partido, ante los ataques a panistas y la cercanía con el partido Movimiento Ciudadano.