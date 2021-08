Demandará LeBarón a fabricantes de armas usadas en masacre de su familia

El activista Adrián Lebarón, defensor de derechos humanos, manifestó que buscará la forma de demandar a las empresas fabricantes de armas y municiones de la marca que utilizaron los autores materiales para llevar a cabo el asesinato de nueve integrantes de su familia, por contar con un grado de responsabilidad en sus muertes, con la comercialización de armamento en el mercado negro.

“Yo sí voy a demandar a los que vendieron y fabricaron armas y municiones con los que murieron mis hijos, si puedo, lo voy a hacer, porque a lo mejor así puedo encontrar poquita justicia. No sé cómo hallar al que mató, pero tal vez, sí puedo hallar al que fabrica las armas”, aseveró.

En ese sentido, refirió la presentación de denuncia que realizó el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard Casaubón, contra algunas compañías estadunidenses que producen armas, y que han colaborado a la generación de violencia y pérdidas de vidas en México, al comercializarlas al otro lado de la frontera.

“Yo llegué ahí cuando mataron a mi hija Rhonita, estaba lleno de casquillos, miles de casquillos. Y había cajas de dónde sacaban los casquillos, yo los vi, yo quería ir con el cabrón que fabricó eso y hacerles explotar su fábrica, quería ir a las tiendas que vendieron esas armas y explotarles esas tiendas, porque de ahí vino el mal que mató a mi hija. La persona que compró eso en el mercado negro, yo quiero irme tras de él, del que violó ciertas leyes para comprar el arma, si cruzó la frontera; y el que llevó el arma que mató a mi hija, también tiene culpa”, afirmó ante integrantes de la comunidad LeBarón.

En esa misma reunión, se refirió a la doctrina que profesa, y a las enseñanzas de sus antepasados cuando llegaron a México, en la búsqueda de un lugar donde se respetaran sus derechos. En esa línea de pensamiento, destacó la importancia de la justicia, y de la protección a quienes cometieron algún tipo de falta, para que la pena sea acorde al agravio cometido, sin caer en excesos, o revictimizar a quienes ya purgan una condena.

“Joel LeBarón, expresó que ‘Sin justo castigo al crimen, la libertad estaría sin defensa’, lo que significa que si una persona roba una pieza de pan, porque tiene hambre, no lo metan a las mazmorras, y que no le corten la mano. Estamos protegiendo al que hizo el delito, que no lo castiguen de más. Ese es el justo castigo al crimen, y yo prefiero estar de ese lado, que no castiguen a alguien injustamente, que se establezca cuál es el crimen”, refirió.

Al abundar en ese tema, citó a Joel LeBarón cuando decía hablando de acusación, ‘Yo prefiero dejar libres a nueve culpables, antes de sentenciar a un inocente’.

“Es ahí donde encuentro, que no se vea del lado negativo, si no, el lado amable de las cosas. A mí me gusta ver la doctrina así”, expresó.