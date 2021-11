Denuncia a presunto acosador en redes ante desinterés de autoridades

Una joven esposa identificada como Paulina Terrazas, decidió denunciar a su un hombre quien la ha estado presuntamente acosando de forma tan constante, que actualmente teme por su vida y la de su familia, según explicó en su denuncia que realizó de forma pública en redes sociales.

Ante la impotencia de no poder hacer nada y el desinterés que han mostrado las autoridades, decidió hacer público su caso, ya que el hombre a quien identifica como Gerardo Sánchez, desde hace varias la busca por todas las formas posibles y a pesar de existe una restricción de la Fiscalía General del Estado.

La joven cuenta que a falta de soluciones de su caso, fue hace aproximadamente más de un año, que es presuntamente acosada por una persona de nombre Gerardo Sánchez Portillo, "este hombre es alguien que primeramente no conozco, que me ha buscado infinidad de veces a través de redes sociales, por teléfono, se presento en el domicilio donde yo vivía anteriormente, inclusive en mi lugar de trabajo estuvo asistiendo con frecuencia, llevándome regalos y pidiendo información sobre mi, utilizando las palabras la quiero ver en persona, la ando cazando sin mi consentimiento".

Refiere que aunque le explicó claramente y de una manera amable que era casada y que no tenia interés y que por favor me dejara en paz, no cambio su intensión y continúa ejerciendo presión para buscarla.

"En todo momento mi esposo y mi familia estuvieron al tanto de la situación que yo estaba pasando, siendo testigos de los mensajes acosadores y incómodos que me enviaba y de cómo aunque yo lo bloqueara de todos los medios, volvía a escribirme de otros números u otras cuentas, haciéndome sentir acosada todo el tiempo" explica.

Paulina, recuerda que el día 14 de octubre Interpuso una denuncia en su contra, ya que esta situación seguía en las mismas y para el día 15 de octubre a él le notificaron esta denuncia y le prohibieron acercarse a ella, a su lugar de trabajo, a su marido o cualquier familiar o amigos por los siguientes 60 días.

"Con esta acción creímos que iba a ser suficiente para que me dejara en paz, pero la situación fue todo lo contrario" refiere.

Para el día 17 de octubre a solo 3 días de interpuesta la denuncia Gerardo Sánchez, busco y les escribió a sus papás por separado, para pedirles mi mano y su autorización para casarse conmigo, -esta situación nos hizo comprender que esta persona no está bien de sus facultades mentales-, "pero al mismo tiempo nos preocupa lo que está persona es capaz de hacer. El menciona que es mi decisión y el la respetaría pero ya se le aclaro la decisión y aun así no entiende".

Dijo que a pesar de todo lo que ha intentado hacer para terminar con esto, la semana pasada volvió a buscarla, (de otro celular) enviando audios, mensajes y fotografías, que la dejaron muy asustada ya que comenzó a amenazar de que es capaz de cualquier cosa por estar con ella.

"Sus ultimas palabras antes de que yo nuevamente lo bloqueara fueron que no le importaba si yo no quería estar con el, que el de todas maneras quería estar conmigo y que iba a encontrar la manera. Lo que me dejo muy perturbada" señaló.

Ante esta constante, es por eso que expulsó su caso ante la sociedad, "por que no tengo más opción, ya que la ley no soluciona mi caso ni la de las millones de mujeres que nos sentimos acosadas por personas como el, prácticamente la ley no puede hacer nada en su contra, hasta que haya un motivo suficiente para poder encarcelarlo".

Comentó que a raíz de todo esto, ahora vive con delirio de persecución y paranoia, de saber que puede estar cerca de ella, incluso ha sufrido ataques de ansiedad debido a esta situación pues le ha quitado la paz y la tranquilidad.

Por tal motivo, fue que hizo público y responsabilizó a Gerardo Sánchez Portillo si algo le llegará a pasar, a su esposo o a su familia.

"Para finalizar, solo quiero que esta situación termine antes de que pase una desgracia, agradezco mucho a las personas que me han apoyado en toda esta situación y espero que si la justicia no nos puede apoyar, si lo haga nuestra sociedad de hombres y mujeres que queremos vivir en libertad y paz, sin temer por nuestras vidas" finalizó.