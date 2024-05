Denuncia Carla Rivas a Morena de colgar lonas en casas sin el permiso de los propietarios

La candidata a diputada local por el Distrito 16, Carla Rivas, denunció que los candidatos de Morena, están colocando lonas en domicilios sin el consentimiento de los propietarios.

A través de evidencia mostrada en redes sociales la candidata de Juntos Defendamos a Chihuahua, informó sobre la presunta guerra sucia realizada por el partido Morena, luego de que colocaron lonas en un hogar sin el permiso de los dueños.

Según denunció la candidata del PAN, PRI y PRD, fueron los propietarios de algunos domicilios, quienes confirmaron a la candidata a diputada local que nunca darían permiso al partido de la izquierda, ya que no se identifican con ellos y es algo que jamás aceptarían.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Carla Rivas lamentó que esos candidatos y sus cuadrillas, invadan la propiedad privada y destacó que es inaceptable que acudan a los hogares de los chihuahuenses, aprovechándose de que estos se encuentran fuera del domicilio, y coloquen las lonas arbitrariamente.

“Si eso hacen ahorita, de andar pegando lonas en tu casa sin tu permiso, imagínense lo que van a hacer si se llegan a quedar ahí donde quieren estar, dirigiendo el Municipio, como diputados federales, locales o como presidenta de la República”, manifestó.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Reiteró que no se puede permitir que candidatos abusen e invadan la propiedad privada, y subrayó que no se vale que hagan lo que no se debe, asimismo aseveró que no permitirán la falta de respeto hacia las y los ciudadanos.