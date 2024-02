Denuncia Kike Valles amenazas por parte de la Guardia Nacional

Enrique ‘Kike’ Valles, denunció a través de sus redes sociales las amenazas y hostigamiento de las cuales fue víctima este lunes por parte de elementos de la Guardia Nacional en el municipio de Aldama, motivo por el cual hizo un llamado enérgico a las autoridades a que hagan lo conducente al respecto.

Fue por medio de una transmisión en vivo como el ahora militante de Movimiento Ciudadano y aspirante a ser candidato por una diputación federal denunció las amenazas por parte de la Guardia Nacional.

“Me encuentro en el municipio de Aldama, aquí en Chihuahua y aquí el oficial que ven me acaba de sacar la pistola, me acaba de amenazar, me acaba de golpear que, porque según él yo le dije wey, que, porque según él vengo huyendo, que me marcaron la parada, estoy deteniéndome, me dicen que estoy haciendo un tráfico de influencias y me dicen que me van a llevar detenido”.

Es lo primero que se escucha en el video en donde se observan varios elementos policiales federales junto al político en mención, a la par de que se alcanza a observar la camioneta de la Guardia Nacional, así como el vehículo en el que se trasladaba Valles Zavala.

“Quiero dejar constancia clara de lo que la Guardia Nacional está haciendo con los ciudadanos”, se escucha alegar más adelante al expriista, quien, una vez detenido se comunicó con el teniente coronel; esto, conforme a las declaraciones hechas por los agentes federales.

Valles afirmó ser un ciudadano decente y una persona trabajadora, por lo que dijo desconocer los motivos reales de su detención, por lo que señaló que “no quiero pensar que esto sea un acto de persecución política”.

En el video se puede observar cómo los agentes niegan todo lo sucedido, mientras que Valles los reta a que “tengan el valor” de reconocer las amenazas que hicieron hacia a su persona; “compongamos el país, el problema es lo que está pasando”, se escucha más adelante.

En ese sentido, agregó que “desgraciadamente este es el país en el que estamos viviendo, qué triste que estamos siendo víctimas del acoso policial en donde fui golpeado, me amenazaron con un arma en la cabeza”. Por lo anterior, hizo un llamado a las autoridades federales, estatales y municipales que pongan atención a estas acciones.

Ante esta situación, los elementos optaron por dejar ir al político, por lo que se observa cómo se subió de nueva cuenta en su vehículo para retirarse del lugar.