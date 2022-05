Denuncia madre de familia negligencia de médico pediatra en hospital Infantil

Yazmín Luna, madre de familia que llevó de urgencias a su bebé de dos años al Hospital Infantil de Especialidades, denunció negligencia por parte de una doctora que, al darle una cantidad exagerada de medicina a su bebé, ocasionó que se le paralizaran los intestinos.

La madre de familia indicó que la doctora salió del consultorio a la sala de espera y le preguntó el motivo de su visita, para responderle que “una fiebre no es motivo de venir a Urgencias” y que ni siquiera le tomó la temperatura a la bebé, ni sus signos vitales.

Parral Por sequía, comunidades de la región sur corren riesgo de convertirse en ciudades fantasma

“La doctora no me pasó al consultorio, salió a la sala de espera donde estaba y me dijo que una fiebre no era motivo de llevarla a urgencias. Le comenté que la había llevado a otro pediatra y que me había dado 3 mg de la medicina y me dijo que era muy poquita, así que le subió la dosis a 6 mg y aumentó la frecuencia a cada 4 horas”, comentó la madre.

Indicó que el martes por la mañana la niña se encontraba peor y la volvió a llevar a urgencias, reportó al personal que la atendió en esa ocasión la cantidad de medicina indicada por la primera doctora y le dijeron que era una cantidad y frecuencia exageradas, razón por la cual sus intestinos se habían paralizado y por eso se encontraba tan mal la menor.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Afortunadamente, la menor ya se encuentra estable y su estado de salud evoluciona rápidamente para mejorar, aunque esto es gracias a que la atendió otra doctora, comentaron la madre y abuela de la niña.

Por su parte, Keyra Portillo y María Guerrero, indicaron tener a un bebé de 2 años internado desde el viernes por la noche por deshidratación, y aunque dijeron que no habían tenido problema con el personal médico, dijeron que hay una enfermera que corre a las familias de la sala de espera y les dice que tienen que estar afuera del hospital.

Otras personas coincidieron en que han visto denuncias en redes sociales como Facebook, que hay una doctora en particular que ha sido denunciada en redes sociales, aunque no supieron precisar el nombre de la galena señalada.