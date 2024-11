Denuncia PAN que Paquete Económico 2025 es fantasioso y engañoso

Dirigentes, legisladores federales y locales del Partido Acción Nacional (PAN) acusaron a Morena de mentir en relación al Presupuesto de Egresos 2025, lo cual lo detallaron a través de una rueda de prensa.

“Morena miente, el Paquete Económico 2025 es fantasioso y engañoso”, refirió la diputada federal Rocío González, quien subrayó que la deuda federal que se tiene es de 1.7 billones de pesos.

Añadió que, nuevamente, no se contempla recurso para la entidad para el mantenimiento carretero y la infraestructura, por lo que advirtió que, contrario a lo que han señalado los diputados de Morena, no se mejorarán las carreteras federales, ni se podrán concretar obras hospitalarias, dado que no se destinó un solo peso para esos rubros.

Señaló igualmente que, a nivel nacional, en las áreas de seguridad y de salud, dos de los más sentidos por la ciudadanía, muestran una disminución de más del 30 por ciento, lo cual consideraron como un crimen, dada la situación violenta que se registra en gran parte de los estados, así como la falta de vacunas, medicinas, hospitales, médicos y enfermeras en el sector salud.

El senador Mario Vázquez se encargó de explicar el procedimiento que se debe cumplir a fin de concretar el Presupuesto de Egresos, el cual se avala finalmente por el Senado de la República. En lo planteado para el 2025, advirtió que “algunas de las condiciones no son realistas”, pues va a ser una Ley de Ingresos inflada.

Y es que lo que se observa en el proyecto, habla de un crecimiento entre el 2 y 3 por ciento, cuando la realidad es que serpa de apenas el 1.3 por ciento aproximadamente, por lo que se tendrán menores ingresos de los que se prevén por parte del Gobierno Federal.

Destacó igualmente que el tipo de cambio del dólar planteado tendrá grave consecuencias, particularmente en la deuda externa, lo cual se observará dentro del primer dentro del primer trimestre del 2025.

“Cada vez se centraliza más (el presupuesto) ...la Federación tiene asfixiados a los estados y a los municipios” por lo que advirtió por la situación que se viene dado que cada vez es mayor lo que se tiene centralizado.